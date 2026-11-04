Súper Niño: entró en alerta naranja una de las zonas más castigadas por las crecidas del Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para sectores de Misiones, Corrientes y Chaco en una nueva jornada de inestabilidad sobre el noreste argentino. También rige una alerta amarilla para áreas de Santa Fe y otras provincias de la región. El pronóstico anticipa lluvias intensas, posible caída de granizo y ráfagas que podrían superar los 90 kilómetros por hora en las zonas más comprometidas. Estos fenómenos coinciden con los efectos previstos del fenómeno de El Niño.

El escenario meteorológico se da en un contexto de creciente preocupación por la situación de los principales ríos de la cuenca del Plata. El Paraná mantiene niveles superiores a las marcas de alerta y evacuación en distintos puertos de Corrientes, Chaco y Santa Fe, mientras que el río Iguazú continúa por encima de su umbral de alerta en Puerto Iguazú. Además, el Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que la crecida sigue en tránsito y podría provocar nuevos aumentos de nivel aguas abajo durante los próximos días.

Según el mapa de alertas publicado por el SMN para este miércoles 4 de noviembre, el nivel naranja alcanza el oeste de Misiones, el norte y el este de Corrientes y sectores del este de Chaco. En esas áreas se esperan tormentas fuertes, algunas localmente severas, con precipitaciones acumuladas de entre 40 y 80 milímetros, aunque los registros podrían ser superiores en forma puntual. También se prevén actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas.

En tanto, Santa Fe y otros sectores de Corrientes, Misiones y Chaco permanecen bajo alerta amarilla. Allí se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de entre 20 y 40 milímetros.

La preocupación no se limita a las precipitaciones previstas. El último reporte hidrometeorológico diario del INA, actualizado el 3 de noviembre, muestra que varios puntos del Paraná ya superan los niveles establecidos para situaciones de alerta y evacuación.

En Corrientes, el río alcanzó los 7,1 metros, por encima de la marca de evacuación de siete metros. En Barranqueras, Chaco, llegó a los 6,95 metros, frente a un nivel de evacuación de 6,5 metros. En Goya, Corrientes, registró 6,1 metros, mientras que en Reconquista, Santa Fe, alcanzó los 5,9 metros. En ambas localidades también se superaron las cotas de evacuación, establecidas en 5,7 y 5,3 metros, respectivamente.

La situación también requiere seguimiento en La Paz, Entre Ríos, donde el Paraná llegó a los 5,9 metros y superó la marca de alerta de 5,8 metros. Más al sur, en cambio, los niveles todavía se mantienen por debajo de esos umbrales: en Paraná el río registró 4,5 metros y en la ciudad de Santa Fe también alcanzó los 4,5 metros.

El INA señaló que el sistema fluvial atraviesa una onda de crecida que avanza por el río Paraná. Mientras en los tramos superiores se observan oscilaciones y algunos descensos temporarios, entre Corrientes y La Paz persisten niveles elevados y continúan registrándose ascensos en distintas estaciones. Hacia el tramo medio, entre Santa Fe y Rosario, los especialistas prevén un aumento gradual y sostenido durante los próximos siete a 14 días.

El organismo también advirtió que, si se mantienen las condiciones previstas, las ciudades de Paraná y Santa Fe podrían acercarse o incluso superar sus respectivos niveles de alerta durante la segunda semana de noviembre. La evolución dependerá tanto de las lluvias pronosticadas como del volumen de agua que continúa desplazándose por la cuenca.

El río Iguazú también permanece bajo vigilancia. En Puerto Iguazú, el nivel alcanzó los 26 metros, por encima de la marca de alerta de 25 metros, aunque todavía por debajo de la cota de evacuación, fijada en 28 metros. El INA señaló que las precipitaciones previstas sobre la cuenca podrían generar nuevos repuntes e incluso una nueva onda de crecida en los próximos días.

De acuerdo con las previsiones oficiales, durante la próxima semana se esperan lluvias moderadas a abundantes sobre sectores de la cuenca alta del Paraná, el río Iguazú y la cuenca superior del río Uruguay.