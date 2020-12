Al borde de las lágrimas, Simón Peña agradeció con palmas los bailes de sus compañeros del grupo de folklore Crédito: La Mañana de Neuquén

A lo largo de este año atravesado por la pandemia de coronavirus hubo muchas historias emotivas de pacientes. La de Simón Peña no es la excepción. Tras luchar 43 días contra el Covid-19, sus compañeros del grupo de folklore lo homenajearon con bailesfrente a su casa.

Simón Peña tiene 65 años y vive en el barrio Unión de Mayo, de la ciudad de Neuquén. Como muchas otras personas se contagió de coronavirus y no la pasó bien. Este hombre, perteneciente al grupo de riesgo, permaneció internado en el hospital provincial Castro Rendón durante varias semanas.

"Todos los días esperábamos la peor noticia. No fue fácil, nos pegó mucho a toda la familia. Nunca bajamos los brazos. No me va a alcanzar la vida para agradecer a toda la gente que hizo cadenas de oración por él", afirmó Margarita, la esposa de Simón, a La Mañana de Neuquén.

Luego de haber recibido el alta médica, los familiares fueron a buscarlo al hospital con carteles y globos. "Vencí al COVID", se podía leer en una de las pancartas. Una caravana de amigos, familiares y vecinos lo escoltó hasta su casa donde tuvo una bienvenida inolvidable.

En la puerta de su casa, Simón recibió un homenaje que difícilmente olvidará. Con barbijos y distanciamiento social, sus compañeros del grupo de folklore que integra le obsequiaron distintos bailes.

La sorpresa había contado con la complicidad tanto de Margarita como del presidente de la Comisión Vecinal. Luego de la presentación, Peña aún emocionado aprovechó para agradecer las coreografías y envió un mensaje a la comunidad.

"Les agradezco mucho de corazón. Hoy tengo la suerte de contarla, pero la pasé muy mal. Es un regalo de Dios tener esta oportunidad que estoy teniendo. Gracias a todos por los bailes, hace un años que estamos bailando juntos, recorriendo escenarios", comenzó en su agradecimiento desde el frente de su casa.

Sobre el final de sus sentidas palabras, Simón pidió encarecidamente bregar por la salud de los más vulnerables a la enfermedad. "Estoy aprendiendo a caminar, a comer y a hacer un montón de cosas. Cuiden de sus mayores, que son los que después terminan pagando las consecuencias", concluyó.