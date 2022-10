Susto en un jardín de infantes de Morón: encontraron a uno de los niños con un cebo para ratas en la mano

escuchar

Las autoridades de un jardín de infantes del municipio de Morón fueron desplazadas después de que uno de los bebés apareciera con un cebo para ratas en la mano. Aunque el niño resultó ileso, la comunidad educativa manifestó indignación por el hecho y se inició una investigación para determinar cómo fue que sucedió.

De acuerdo con el sitio local Primer Plano, todo ocurrió en el Jardín Municipal Nº 1 de Morón ‘Alfredo Palacios’ en circunstancias que no fueron esclarecidas, pero de las que tomaron conocimiento rápidamente los padres del bebé. A partir de ese momento, ellos y otros adultos que llevan a sus hijos a la institución mantuvieron varias reuniones con las autoridades del municipio, las cuales derivaron en el desplazamiento preventivo de la cúpula directiva del establecimiento.

Con respecto a la determinación tomada, María José Peteira, secretaria de Educación y Cultura de Morón, confirmó que las autoridades se mantendrán apartadas mientras se investiga lo ocurrido. También detalló que además de la directora y de la vice fueron apartadas las docentes de la sala de lactarios, a la que pertenece el bebé que tenía el cebo.

“No hay motivos para minimizar la seriedad del asunto. Es importante aclarar que el cebo no tiene veneno, lo que sí tiene es un anticoagulante para los roedores. De todos modos, se ha generado un protocolo nuevo y vamos a aumentar las medidas de seguridad, atando los cebos, por ejemplo, y haciendo un mapa para detectar en dónde estarán colocados”, explicó la funcionaria.

Por otra parte, informó que en el marco de las reuniones desarrolladas a lo largo de la semana estuvieron presentes el personal de Zoonosis del Municipio y funcionarios de Salud municipales y dijo respecto del cebo con el que fue hallado el bebé: “No estaba húmedo, con lo cual no lo había llevado a la boca. El chiquito no debió haber estado ahí. Y lo que transmitimos a las familias son las garantías de que eso no se va a repetir”.

En diálogo con el citado medio, padres y madres explicaron que al menos una vez al mes se realiza el trabajo de desinfección en el jardín y en zonas aledañas para evitar la presencia de roedores. Dicho procedimiento, a cargo del área de Zoonosis del Municipio, habría fallado y será modificado a partir de ahora para evitar episodios similares.

