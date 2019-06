Susto por una fuga de ácido nítrico en Villa Bosch

El escape se produjo en un contenedor de una fábrica de artículos de limpieza

Un contenedor de una fábrica de la localidad bonaerense de Villa Bosch liberó ayer una nube anaranjada que rápidamente se disipó, aunque alertó a los vecinos de la zona, que temieron la presencia de una nube tóxica.

"Técnicamente no fue una explosión. Lo que sucedió es que se juntaron dos sustancias que no se tenían que mezclar y se produjo un escape que formó la nube naranja que se vio en el cielo. No hubo heridos ni evacuados", afirmó Lucas Rodríguez, vocero de Defensa Civil, sobre el escape de ácido nítrico.

El incidente ocurrió a las 14.30 en el predio de la empresa Diversey Lever, que fabrica productos de limpieza, ubicada sobre la calle Martín Fierro 1331, esquina Montanelli. La fuga se produjo por un error humano.

Un empleado habría mezclado ácido nítrico y fórmico, dos sustancias que juntas aumentan su toxicidad y cuando entran en contacto con el aire incrementan su volatilidad. La fábrica debió ser evacuada.

"En el barrio no hubo que cerrar ventanas ni nada de lo que se dijo por las redes. Nunca hubo riesgo para la población", explicó Rodríguez.

El ácido nítrico es un compuesto químico que se utiliza como reactivo en los estudios de laboratorio, pero también se emplea en la fabricación de explosivos, fertilizantes y abonos. Además, es usado en la industria metalúrgica y en la electrónica, y en la disolución del oro y el platino.

Este líquido viscoso y corrosivo es una sustancia muy tóxica, capaz de producir quemaduras. Si es inhalado, sus vapores son muy irritantes. Tiene olor penetrante y, en altas concentraciones, puede causar daños en las vías respiratorias.

Este compuesto, cuya fórmula es HNO3, si está en contacto con el calor puede generar óxidos de nitrógeno que son muy tóxicos. En presencia de material combustible, acrecienta el riesgo de fuego o explosión. De manera aislada, el ácido nítrico no tiene color ni olor, pero normalmente, por la presencia de otras impurezas, adquiere un color amarillento o marrón. A temperatura ambiente, libera humo amarillo y en contacto con la piel la tiñe inmediatamente.

Es recomendable evitar el contacto del ácido nítrico con las mucosas, los ojos, la boca y la garganta. Como efectos posteriores a la exposición se pueden percibir síntomas compatibles con un edema pulmonar, bronquitis y reacciones alérgicas.