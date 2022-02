Tenso cruce entre Nicolás Kreplak y Soledad Acuña por el uso de los barbijos en las clases

Un nuevo episodio en la serie de enfrentamientos que han encabezado autoridades de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad, en el marco del regreso a clases, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, increpó a la titular de la cartera educativa porteña, Soledad Acuña, por sus dichos sobre el uso de barbijo en las aulas. “Miente” , denunció el funcionario de Axel Kicillof, y subrayó: “Es una maldad que debería dejar de hacer”.

Previo al regreso a clases, el Gobierno porteño anunció el desprendimiento de la mayoría de protocolos sanitarios. Entre ellos, el uso de barbijo en los alumnos desde jardín de infantes hasta tercer grado. “Sabemos que para aprender a leer, a escribir, los chicos necesitan poder entender los fonemas, las palabras. Sabemos también que el tapabocas no permite que los chicos puedan hablar ni leer en voz alta de forma correcta. Oculta la expresión, y la expresión facial es lo que permite la comprensión de los fonemas”, explicó la ministra. E insistió: “Hay evidencia que demuestra que es una barrera para la alfabetización”.

En este sentido, concluyó Acuña, no solo dejó de ser obligatorio el uso de tapabocas en los más chicos, sino que desde el Ministerio de Educación desaconsejan fuertemente su uso.

El planteo del Gobierno porteño desató el rechazo categórico de Kreplak. “Me preocupa porque es mentira lo que dice la ministra”, sostuvo el funcionario oficialista, en diálogo con Radio La Red. “Ya mintieron cuando dijeron que en las escuelas no se contagiaba y había evidencia científica”, agregó, y subrayó: “Es grave, es peligroso” .

El ministro de Salud bonaerense consideró que las declaraciones de Acuña “transmiten preocupación a los padres” porque “en todo el país se hizo un acuerdo entre el Consejo Federal de Educación y el de Salud en el cual se decidió, en principio por este periodo de tiempo y hasta que podamos ver qué va a suceder en otoño, vamos a seguir utilizando las medidas consideradas más eficientes”, repasó Kreplak.

“ Que digan que [el uso de barbijo] repercute en la educación por supuesto que, además de ser mentira, genera angustia a las familias. Me parece que es una maldad, no lo tienen que hacer, tiene que dejar de hacer estas cosas”, enfatizó el ministro bonaerense, y disparó: “Si no van a hacer lo que se consensuó en todo el país, que al menos no les generen preocupación y angustia a todas las familias”.

En particular, Kreplak detalló que al sumarse a los protocolos federales, en territorio bonaerense el uso de barbijo se impone a todos los alumnos desde primer grado en adelante. “En la Provincia tenemos tres pilares para el regreso a clases: los barbijos, que la Provincia va a proveer a los docentes; ventilación de buena calidad y la vacunación” , cerró.

La respuesta de Acuña

Tras las declaraciones del ministro bonaerense, Acuña tomó el guante. “Yo no sé él con que evidencia está hablando o con qué información”, dijo la funcionaria porteña, y retrucó: “Nosotros tenemos evidencia concreta por varios motivos”.

En este contexto, Acuña procedió a enumerar las consideraciones que permiten arribar a la decisión del Gobierno porteño. “Desde 2020, aún en cuarentena, decidimos evaluar para entender como estaban los aprendizajes de los estudiantes. Por lo cual sabemos perfectamente en qué áreas están fallando, en qué momentos del proceso de aprendizaje y en qué temas en particular”, dijo, y siguió: “Hay miles de hojas escritas respecto a la importancia de la fonética en los aprendizajes escrito antes de la pandemia, y mucha bibliografía que habla sobre cómo eso afecta a los estudiantes cuando el barbijo no permite ver la modulación de los docentes. Eso afecta los procesos de aprendizaje. Esto no es una cuestión de parecer, es una cuestión de evidencia y de análisis sobre la ciencia del lenguaje. La ciencia médica no es la única ciencia”.

De esta manera, Acuña apuntó que en la Provincia no se evaluó durante el periodo pasado. “Con lo cual es difícil que tenga evidencia empírica”, advirtió la ministra de Educación, y remarcó: “No es una decisión basada en criterios sanitarios, sino educativos que siempre se tienen que sopesar porque la salud no es solamente no enfermarse de Covid-19, sino lo que hace al aspecto de la salud integral de los chicos, sobre todo respecto a los aprendizajes y la salud emocional. ”.