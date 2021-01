Terremoto en San Juan: "Estamos a oscuras y con miedo a réplicas"

Desde cortes de luz pasando por la activación de alarmas en autos y casas, los sanjuaninos intentan volver a sentirse tranquilos Crédito: Twitter

El fuerte movimiento telúrico que sacudió a buena parte del país antes de la medianoche de este lunes mantiene en vilo a los sanjuaninos, quienes estaban por dormirse cuando los sorprendió el terremoto.

Por estas horas, mientras se analiza el impacto del sismo, que se acercó a los 7 grados en la escala Richter, según el Inpres, los pobladores de los diferentes departamentos de la provincia cuyana buscan encontrar la calma, luego de una serie de réplicas que se produjeron después del gran remezón.

Desde cortes de luz pasando por la activación de alarmas en autos y casas, los sanjuaninos intentan volver a sentirse tranquilos. "Fue terrible, muy fuerte. Estamos en una cabaña en Zonda, en Villa Tacu, a oscuras, y con miedo de las réplicas. El agua de la pileta saltaba para todos lados", contó a LA NACION Elizabeth, quien junto a su marido logró salir de la habitación. "Nos abrazamos y rezamos. Luego que pasó quisimos entrar a buscar celulares y se vino otro remezón. Juro que el corazón nos estallaba", relató la mujer, quien además vivió el terremoto de 1977 en Caucete. "Aunque este sismo no fue tan largo pensé que iba a repetirse", contó la sanjuanina, quien no logra salir del asombro por lo vivido en los últimos minutos de este lunes. "Hoy no dormimos, porque las réplicas no se detienen", agregó Elizabeth.

Elizabeth y su pareja, vecinos de San Juan, a oscuras y con temor a las nuevas réplicas

En Mendoza, el movimiento se sintió también con fuerza. "Fueron sacudones fuertes. Se movía todo, parecía que las lámparas se iban a caer. Nos invadió el miedo y me costaba abrir la puerta reja de casa", contó Ana María, vecina de Guaymallén, quien salió a la calle para buscar mayor protección en caso de que la situación se complicara.

En la capital provincial fue común observar a cientos de personas bajar de los edificios, ya que sintieron que las paredes y el piso se movían con fuerza. Las redes sociales se hicieron eco inmediato del gran temblor que despabiló a medio país, ya que se percibió también en Córdoba, San Luis y Tucumán, entre otras provincias.

Por el momento, no se han reportado daños materiales de consideración ni heridos, aunque se aguardan los informes oficiales.

