Terror en Lomas de Zamora: robaron un auto con un niño dormido dentro y luego lo liberaron

Un niño de 10 años vivió momentos de horror cuando delincuentes armados robaron el remise de su padre, donde él se encontraba. “Mi hijo dormía en el asiento trasero y uno de los hombres se subió adelante y el otro atrás. Me agarró del cuello, no me dejaba hablar”, dijo el chofer sobre el hecho que ocurrió en Villa Riachuelo. Más tarde, liberaron sano y salvo al pequeño en Lomas de Zamora.

Le robaron el auto y al hijo: habla el nene secuestrado

Florencio contó que, luego de ser abordado, no pudo decirles a los hombres que su hijo dormía atrás. “Me pegaban, me ahorcaban, no podía hablar. Yo no quería que se llevaran a mi hijo”, explicó en declaraciones a LN+. Por su parte, Sebastián, el pequeño que fue secuestrado por los delincuentes y abandonado a su suerte con el torso desnudo y sin zapatillas, dijo que se asustó porque no vio a su papá, pero que “luego lo llevaron a la policía y lo vio”.

Qué pasó

El hecho sucedió cuando los dos delincuentes armados abordaron al remisero el miércoles en la intersección de las calles Roosevelt y avenida General Paz. Fuentes policiales informaron a Télam que en dicho lugar, donde se encuentra una remisería, dos hombres simularon ser pasajeros y subieron al vehículo, un Renault modelo Sandero Stepway color negro.

A los pocos metros, los delincuentes exhibieron dos armas obligando al hombre a descender del vehículo para luego darse a la fuga. Al escapar, los ladrones notaron la presencia de Sebastián, que se encontraba durmiendo en los asientos de atrás del vehículo. Ante esa situación, los delincuentes lo abandonaron en las calles Giachino y Soldano Brito, de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, indicaron las fuentes.

El niño fue encontrado por una mujer, que lo abrigó y lo ayudó junto a otros vecinos que fueron a socorrerlo, para luego dar con la policía.

Finalmente, efectivos de la Comisaría Vecina 8°C de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar para que se reencontrara con su padre.

En tanto, el auto fue hallado a los pocos minutos también en Ingeniero Budge, dijeron los voceros. Interviene en la investigación la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 31, a cargo del fiscal Marcelo Solimine, y el expediente quedó caratulado como “robo y privación ilegítima de la libertad”.

