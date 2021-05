[TEST] Vacaciones en Provincia Buenos Aires: qué requisitos y certificados son necesarios para viajar este verano

Provincia Buenos Aires habilitó la circulación de personas provenientes de otros distritos. Sin embargo, ante el marco de la pandemia de coronavirus, es necesario repasar los requisitos administrativos y sanitarios que se exigen a los visitantes para viajar con seguridad y tranquilidad.

En el caso de Provincia Buenos Aires, las autoridades exigen la presentación del Certficado Verano.

Este permiso obligatorio se tramita en el sitio oficial Argentina. El trámite es online, rápido, pero se recomiendo realizarlo unos días antes de la fecha del viaje. Se puede llevar impreso, descargado en el celular o en la aplicación Cuidar.

Algunas provincias exigen una prueba de PCR negativo para ingresar, pero no es el caso de Provincia Buenos Aires .

¿Se necesita seguro de viaje especial? Las autoridades no lo incluyeron entre las exigencias para vacacionar en el lugar.

Más allá del Certificado Verano y los demás permisos, en Provincia Buenos Aires no rigen otro tipo de restricciones. De todos modos, se recomienda repasar la información antes de viajar porque se la situación puede varias de un momento a otro.

Requisitos para ir de vacaciones a Provincia Buenos Aires

Si sos turista nacional: ¿Te piden descargar el Certificado Verano? SI. ¿Te piden certificado COVID-19 negativo? NO. ¿Te piden seguro de viaje COVID-19 o cobertura sanitaria NO. ¿Hay otras restricciones para ingresar? NO.

Si sos turista extranjero: Se requiere el PCR de 72 hs.

LA NACION