Tiene seis años, necesita una butaca especial y una silla ortopédica para movilizarse pero la Aduana y las restricciones a las importaciones lo impiden

Bastián tiene seis años y para poder movilizarse en su casa, comer junto a su familia, disfrutar de cumpleaños familiares o de amigos, ir al médico, ir al colegio, bañarse, salir a pasear, dibujar, crecer, estirar cómodo brazos y piernas, y sufrir lo menos posible la condición con la que convive tras una mala praxis en su nacimiento, necesita una silla postural y una butaca ortopédica que la obra social IOMA debe importar al país. Pero esa operatoria “está trabada en la Aduana” por las nuevas restricciones en las importaciones que fueron implementadas junto a los cambios en la cúpula del Ministerio de Economía.

Silvia Veliz, la madre del pequeño que tiene parálisis cerebral crónica y síndrome de West, denunció hoy que la empresa de salud le informó que por esas razones la demora se extenderá aún más y que la entrega de la butaca “está trabada en la Aduana”.

“Es una locura que mi hijo tenga que esperar a que el Gobierno solucione todos sus problemas. Veo una falta de sensibilidad de parte de ellos. No puedo entender tanta insensibilidad, que lo que es equipamiento ortopédico no sea considerado equipamiento de salud. O que la silla no sea considerada equipamiento ortopédico. Esa silla es salud y calidad de vida para mi hijo”, dijo Silvia a LA NACION sobre los elementos marca Rehab que deberían ser importados desde Estados Unidos.

Desde IOMA le explicaron que la demora no es su responsabilidad. “Respecto a la silla postural, todavía no tenemos fecha de entrega, todas las importaciones que estaban por ser despachadas desde el país de origen fueron afectadas por las nuevas normativas impuestas por el Gobierno. La gerencia de Rehab está evaluando todas estas medidas”, reza el comunicado que recibió Silvia de la obra social ante sus reclamos.

“Las sillas y otros elementos que usa Bastián le duran dos años porque tiene un crecimiento extraordinario, mi marido mide 1,95; mi otro hijo Franquito, de 16 años, mide 1,85 yo soy la única petisa de la casa y Bastián en la curva de crecimiento le gana a Franco”, explicó.

“Me explican que la silla postural, la silla para que podamos bañarlo, y otros elementos están aún en el país de origen y no saben cuándo el Gobierno podrá, digo yo, darle los dólares para que puedan efectuar la compra”, contó Silvia.

Bastián junto a sus padres Gentileza familia Pérez Véliz

No obstante, la butaca con la que Bastián podría viajar en auto con su columna bien sujeta ya ingresó a la Argentina, pero “está en la aduana” y no la liberan.

“La butaca ya está en el puerto, no podían sacarla de Aduana desde hace dos semanas porque el juzgado emitió un oficio del pedido que está realizado desde diciembre del año pasado”, lamentó Silvia.

Desde la Dirección General de Aduanas dijeron a LA NACION: “Estamos trabajando para facilitarle la entrega de la butaca por expreso pedido del director de Aduanas, Guillermo Michel ”. No obstante, este medio está a la espera de información sobre cómo son considerados los insumos ortopédicos y qué tipo de restricciones tienen a la hora de importarse.

“Se están ocupando de librar la butaca, pero tienen que darse pasos previos para que la fisiatra apuebe esa butaca. Más allá de todo esto, yo lo que quiero es que mejore el sistema para todos los chicos, no solo para Bastián, y que los elementos de ortopedia, como este, sean considerados insumos de salud y no tengan restricciones”, afirmó Silvia.

La lucha para importar insumos para mejorar la vida de sus hijos

Silvia contó que Bastián sufre de parálisis cerebral crónica debido a una mala práxis en el parto, esta condición causa problemas en la motricidad fina, en el movimiento corporal, el equilibrio y la postura. Más adelante, al pequeño le diagnosticaron síndrome de West, que se caracteriza por un retraso psicomotor, limitaciones motoras y rasgos de personalidad autista.

Tanto Bastián como los chicos con estas condiciones suelen tener convulsiones diarias, lesiones en los músculos o en la columna, más aún si no son tratados con las terapias debidas y si no cuentan con el equipamiento necesario.

El problema que tanto Silvia como muchos padres de niños que tienen patologías similares señalan es que el equipamiento tiene restricciones a la hora de importarse porque no es considerado dentro del rubro de salud, a pesar de que son ortopédicos. Eso se sumó a los ya largos tiempos de la burocracia administrativa de Aduana y de las obras sociales.

Bastián en su bipedestador que le permite estar erguido Gentileza Familiar

Cuando en 2019 los terapeutas de Bastián le recomendaron un bipedestador, elemento que le permite a los niños que no pueden caminar estar en posición vertical, como si estuvieran parados, su importación tardó 35 días. “Hoy, que traigan las cosas, puede tardar entre 6, 7, 8 meses. Somos muchos los padres con este problema”, dijo Silvia y señaló que estas demoras hacen que los avances que hayan hecho los niños con estas condiciones se estanquen o las rehabilitaciones tras cirugías o crisis puntuales se retrasen.

Lo que no está llegando por los problemas con las importaciones o con la Aduana ayuda a que Bastián tenga buena postura y como suele tener convulsiones, que son cada vez menos gracias al aceite de cannabis, contó Silvia, le aseguran que esté lo suficientemente contenido como para no lesionarse. Además, después de una cirugía de caderas por la que pasó en marzo pasado, esos elementos son importantes para que siga rehabilitándose, avanzando en sus terapias y ejercitando sus músculos de la manera correcta para tener una buena calidad y expectativa de vida.

Silvia no le teme a lo que digan de ella, el año pasado se presentó en la sede de IOMA a los gritos después de que le negaran un aparato para la rehabilitación de su hijo después de la cirugía de cadera. Su video se hizo viral. “Yo era esa loca gritando - contó-. Gracias a eso me atendieron después de dejarme plantada varias veces. Bastián es mi vida, mi motor. Cuando nació le dieron poca esperanza de vida y superó todo. Le da lecciones de vida a la ciencia, siempre avanza. Hacemos todo para que esté mejor. Estudio dietas cetogénicas, terapias, todo. A veces tiene una crisis de salud, pero cuando repunta, lo hace enseguida. Es un ser maravilloso con un propósito en esta vida. Por eso, yo no voy a parar hasta que esto se solucione. Para mi hijo y todos los hijos”.