Tierra del Fuego: tras discutir con su maestra y pedir llevar bordadas las Islas Malvinas en su guardapolvo, su idea se convirtió en ley

En Tierra del Fuego, desde el jueves pasado todos los guardapolvos blancos de las escuelas de la provincia deberán llevar bordadas las Islas Malvinas, gracias a la Ley Thiago, promovida por Thiago Huenchillán un niño de siete años de Comodoro Rivadavia, Chubut.

Alumno de 3º grado en la Escuela N° 126 de Kilómetro 8, Thiago tuvo una discusión con su maestra, en abril pasado. En una clase virtual, la docente le dijo que las Islas Malvinas no eran argentinas, a lo que él le aseguró con firmeza: “Sí, sí son argentinas”.

“Son argentinas, son argentinas”, siguió repitiendo, pese a la negativa de su maestra. “No son argentinas, son de los ingleses porque viven ahí”, le argumentó al chico, que no se quedó conforme con la respuesta obtenida.

La madre del niño dijo, en diálogo con Comodoro24: “Thiago le mostró la portada con las Islas Malvinas pintadas de celeste y blanco, y ella les dice a los niños que las Islas Malvinas no son argentinas. Thiago se la retrucó y le dijo que sí son argentinas”.

Además, Thiago reconoció que se enojó a raíz del intercambio con la docente y recordó: “Yo le dije que sí son argentinas y después me dijo otra vez lo mismo y yo le volví a decir que sí eran argentinas. No me dijo nada más”.

Veteranos de Malvinas le regalaron una bandera a Thiago

Cuando se conoció su historia, un grupo de veteranos de Malvinas se acercaron a saludarlo y le regalaron una banderea. Su anécdota incluso llegó hasta Tierra del Fuego, donde el legislador por la Unión Cívica Radical y exintendente de Ushuaia, Federico Sciurano, propuso que la idea de Thiago se convirtiera en ley.

“Thiago es un ejemplo de coraje y también del valor que tiene conocer nuestra soberanía y nuestro territorio. Sin esa enseñanza, sin ese amor a la patria impartido desde su hogar Thiago no hubiera tenido las herramientas para defender férreamente las Islas Malvinas”, dijo Sciurano, quien replicó la ocurrencia del niño en su provincia.

Este pequeño le dijo a su maestra que las Malvinas son Argentinas y no británicas. Ahora la Legislatura aprobó la Ley Thiago, para que los guardapolvos tengan las Islas Malvinas impresas en su lado izquierdo.



Tu patriotismo tiene premio, Thiaguito. ¡Felicitaciones! pic.twitter.com/KwEo9BC0bP — Juan Pablo Luque (@luquejuanpablo) November 18, 2021

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, también celebró la iniciativa del niño y la promulgación de la Ley Thiago en la Legislatura de Tierra del Fuego. “Tu patriotismo tiene premio, Thiaguito. ¡Felicitaciones!”, escribió, en su cuenta de Twitter.