La transformación del mejor oficio del mundo

Todos los días, 24x7, la pantalla está iluminada en el centro neurálgico de la redacción. Un círculo por el que pasan las decisiones de último momento y también las planificadas, las que llevan a vibrar en tiempo real o las que buscan sorprender a los lectores con enfoques y estilos originales. Infinidad de sumarios que incorporan el talento de 356 periodistas, la agenda programada del dron de cada día y los aportes de visualizaciones para que lo complejo se vea simple. Esa pantalla sigue el minuto a minuto de los suscriptores digitales. El último número antes del cierre de esta edición marcaba que 278.659 personas ya eligen pagar por periodismo de calidad. Una cifra que convierte a LA NACION en el medio líder en suscripciones de América Latina y que, a la vez, pone la vara bien alta. El rumbo es claro: periodismo de calidad en cada una de las plataformas. Eso supone cambios profundos e imprescindibles en la manera de buscar historias y, sobre todo, de contarlas.

El corazón de la Redacción late a un ritmo sostenido y lo hace cada vez más fuerte. Es que la transformación que se vive por estos días es tan vertiginosa como apasionante. "Nadie que no haya nacido para eso y esté dispuesto a vivir solo por eso podría persistir en un oficio tan incomprensible y voraz, cuya obra se acaba después de cada noticia, como si fuera para siempre, pero que no concede un instante de paz mientras no vuelve a empezar con más ardor que nunca en el minuto siguiente", escribió en 1996 Gabriel García Márquez en "El mejor oficio del mundo". Sus palabras nunca estuvieron tan vigentes. Ya no se trata solo de una edición impresa, sino de un medio digital que tiene que llegar en tiempo y forma a sus lectores con fórmulas innovadoras. LA NACION acompaña los hábitos y lo hace con plataformas específicas para cada momento del día.

Desde un podcast que dice "buenos días" a sus oyentes y les enseña a optimizar su tiempo, a recorrer la historia o a vibrar con el devenir del futuro hasta un newsletter que resume los diez temas principales que hay que conocer antes de llegar a la oficina. Desde una señal de televisión que respira y no grita con su análisis hasta un documental que lleva varios meses de producción y se estrena en YouTube. Desde mostrar cómo se vive la pobreza a través de los ojos de los niños hasta cambiar la historia haciendo públicos datos del Estado que antes se guardaban bajo siete llaves. También a través de más de 450.000 ejemplares de revistas mensuales, producciones especiales en el Teatro Colón y 38 encuentros con los lectores a sala llena en los auditorios más diversos.

Hoy LA NACION tiene unos 40 millones de usuarios únicos mensuales y genera 245 notas digitales por día. Pero no es únicamente eso. Ya no se trata de una relación unidireccional entre el emisor y el receptor, sino del constante ida y vuelta que permite conocer los intereses de cada uno. Así es como el 45% de los seguidores en redes sociales tienen menos de 35 años, hay más de 845.000 seguidores en Instagram, 4 millones de seguidores en cuentas de Facebook y 4 millones de seguidores en Twitter. No es la misma información en cada lugar ni el mismo contenido para todas las edades. Tampoco los lectores tienen en común el conjunto de intereses que los motivan ni son las mismas variables las que llevan a lograr en 2019 un crecimiento del 150% anual en YouTube y de más de 2 millones de reproducciones de podcasts.

La tecnología produjo cambios definitivos en las formas de conexión pero no en las cuestiones de fondo. Entre el pasado, el presente y el futuro hay un puente común que atraviesa estos 150 años: los valores, la información chequeada y la preponderancia de los hechos por sobre los adjetivos. También la diversidad de análisis y la convicción de que entender la realidad nos hace mejores como sociedad. Una Argentina con división de poderes, con un marco jurídico estable y en la que la educación y la cultura sean parte fundamental es algo que nos moviliza. Eso no cambió a lo largo de la historia ni cambiará de cara al futuro.

De hecho, los 150 años llegan con varios motivos para celebrar. Este año, LA NACION fue distinguida con el máximo galardón en cuatro de los once premios en los LATAM Digital Media 2019, otorgados por la Asociación Mundial de Diarios y Editores de Noticias (WAN-IFRA). Además, recibió dos menciones en otras dos categorías y fue el medio más nominado.

También fue reconocido como el diario mejor diseñado del mundo (Society for News Design), por tener el mejor equipo de data journalism a nivel global (Global Editors Network) y la mejor cobertura digital de data journalism a nivel internacional (ONA). Son más de 50 los reconocimientos nacionales, regionales e internacionales, que nos exigen ser cada vez mejores.

La investigación sobre los cuadernos de las coimas demandó ocho meses de un equipo totalmente dedicado. La mayor causa de corrupción desde el regreso a la democracia obtuvo el premio Rey de España, el máximo galardón para el periodismo de habla hispana, con el que se reconoció a Diego Cabot y su equipo por su aporte a la democracia. Hugo Alconada Mon fue reconocido con el premio Moors Cabot (Universidad de Columbia) por sus informes justos, su espíritu colaborativo y sus revelaciones que ayudaron a exponer uno de los mayores escándalos de corrupción jamás vistos en América Latina.

El periodismo de investigación -que tiene en su esencia un valor intrínseco: el de cuestionar, el de incomodar y, en definitiva, el de denunciar aquellas situaciones que van en contra de los valores democráticos- es otro de los diferenciales que se mantiene intacto y que cada vez cruza más fronteras. Abarca la denuncia de Sebastián Torok sobre las mafias en el tenis, las de Alejandro Casar sobre la situación en el fútbol, las de Nicolás Cassese y Fernando Massa por los abusos en la Iglesia local y las de Germán de los Santos, quien desde hace años descubre el camino de la droga y muestra uno a uno quiénes son los principales responsables de ese flagelo en la Argentina. Tarea solitaria, compleja y peligrosa en la que prima el deber hacia la República por sobre los intereses personales. Mientras tanto, nuestros analistas lideran los niveles de lectoría cada vez que le ponen su firma a la realidad. Y eso ya no ocurre una vez por semana, sino en tiempo real toda vez que los acontecimientos lo demandan.

El politólogo Natalio Botana le atribuye a LA NACION "una doble legitimidad" en este camino a su 150° aniversario. "La primera, que compete estrictamente a LA NACION, es la de su tenaz duración abierta al cambio en un país en el que poco dura, salvo la inestabilidad. La segunda legitimidad, muy diferente a un hecho adquirido como el anterior, nos alerta acerca de lo mucho que aún resta por hacer para consolidar el temple republicano de la democracia".

Mario Vargas Llosa describe "un diario en el que los principales escritores de habla hispana escriben o desean escribir" y califica el papel de LA NACION como "riquísimo y fundamental para la cultura del país, terreno en el que ha desempeñado una labor inimaginable".

Son cientos los referentes de los rubros más diversos que valoran esa función también inalterable. Una función que nunca se detiene, como la del equipo periodístico, y que coincide con un imperativo esgrimido por Tomás Eloy Martínez: aquel de "preguntar, indagar, conocer, dudar, confirmar cien veces antes de informar: verbos capitales del periodismo". El de ayer, el de hoy, el de siempre.