“Todos los días tengo miedo de que aparezca muerto por sobredosis”. El dramático relato de la madre de un joven internado por la droga adulterada

Mauro se levantó la mañana del pasado miércoles con dolor de cabeza. Su madre, Blanca Duarte, se temía lo peor. “Seguro estuviste consumiendo”, le dijo de frente, pero su hijo lo negó, como tantas otras veces en el pasado. “Lo vi todo brotado en las piernas y con los labios hinchados. Yo ya lo sabía. Me enojé, como siempre, pero él me dijo que no lo peleara y se fue a casa de su pareja”, cuenta hoy Blanca, de 54 años, a LA NACIÓN.

Blanca sabe desde el principio que su hijo consume drogas, hace ya 15 años, pero él nunca accedió a su petición de internarse para poder superar su adicción. Esta mañana Mauro, de 32 años, recibió el alta, tras permanecer casi dos días internado en el Hospital Municipal de Hurlingham San Bernardino, al sufrir una intoxicación por la droga adulterada de Puerta 8. El mismo tipo de sustancia, señalaron los profesionales de salud que lo atendieron, que ocasionó hasta ahora 23 muertes. Aún 37 personas continúan hospitalizadas, dos de ellas en grave estado.

“No sé cómo ni dónde la compró. Hay cosas que no le pregunto, porque nos vamos a poner a pelear más de lo que ya peleamos. Así que me centro en cómo está y gracias a Dios, está ya en casa y lo puedo contar. Otras mamás no podrán hacerlo”, relata Blanca.

Su voz se quiebra cuando se retorna al principio de todo. Su hijo tenía 17 años, iba a la escuela secundaria, pero cuenta que se juntó con “malas influencias”. “Primero me encerraba en el ‘mi hijo no’, pero con el tiempo se va evidenciando hasta un punto en el que no podés negarlo. Tu hijo es adicto. Siempre le propuse acudir a una clínica, pero él insiste en que va a poder salir solo”, cuenta.

La adicción “te aprisiona”

Blanca no puede evitar echarse la culpa de que su hijo se introdujera en el mundo de las drogas. “Me siento mal, siento que fallé. Quizás lo tendría que haber reencaminado más temprano. Andá a saber qué le faltó. Siempre le digo que es muy malcriado, pero él me dice ‘no, mamá, soy mal-aprendido’”, relata.

Mauro tenía 18 años cuando nació la primera de sus dos hijas, Ludmila, que hoy tiene 14. “Fue horrible que la nena se enterara de que su papá estaba internado por esto. No se lo deseo a nadie. Mi vida ya la tengo hecha, pero ahora tenemos que ver por el futuro de mis nietas. Voy a seguir luchando y ayudando a Mauro porque si él está bien, yo también voy a estar bien”, asegura Blanca.

Mauro no niega su adicción. Se muestra comprensivo y vulnerable cuando su madre lo enfrenta a la realidad. “Hace dos años se separó de la mamá de sus hijas, por este motivo [su adicción], y está más sensible y receptivo, pero a la vez también consume más. Hablamos de su situación, lloramos juntos. Cada vez dice que lo va a manejar, que va a poder salir, pero solo es imposible. La adicción a la droga te aprisiona y perdés el control y la capacidad de razonar”, agrega.

"Voy a seguir luchando y ayudando a Mauro porque si él está bien, yo también voy a estar bien" Blanca Duarte

Luego de separarse de su mujer hace dos años, Mauro volvió a la casa de su madre, donde vivió desde que nació hasta que se mudó al hogar que construyó junto a la que fue su pareja y sus dos hijas. “Su novia actual supo de su adicción desde el principio. Me llama cuando lo necesita y, entre los dos, lo van sobrellevando”, cuenta Blanca.

Y destaca que la adicción al consumo de drogas no solo afecta en el ámbito familiar, también en el laboral. “Mi hijo trabajó muchos años conmigo en el taller de costura. Después lanzó su propio emprendimiento, haciendo paredones. Pero una persona adicta no puede manejar plata, porque consume mucho más. Ahora trabaja de remisero, pero se tiene que esforzar mucho para tener un trabajo estable, porque no puede mantener una vida estable de esta forma”, añade.

“La droga mata, esté envenenada o no”

“Angustia, impotencia y tristeza”, así define Blanca cómo se siente una madre cuando ve a su hijo en esta situación. Hoy se siente agradecida de poder verlo salir del hospital. “Lo vi muy ojeroso, triste. Como si estuviera pensando ‘mirá de lo que me salvé’. Todavía no tuvimos tiempo de hablar bien, porque lo medicaron por una semana, pero yo espero que al fin acepte quedar internado para poder curarse”, sostiene.

“Doy gracias de que hoy lo puedo contar. Con tristeza, pero a la vez con alegría porque mi hijo está vivo. Y también con esperanza, de pensar que va a salir de esto”, añade.

Y también advierte: “La droga está instalada en nuestro país desde hace muchos años. Lo nuevo es que esta vez se adulteró o se envenenó. La droga es mala, te mata, esté envenenada o no. Te destruye y te deja sin nada. Todos los días tengo miedo de que mi hijo aparezca muerto por sobredosis”.

Además, Blanca afirma que en el barrio donde residen es frecuente la venta de sustancias. “Hace poco se ahorcó un chico de 18 años y la mamá dice que fue porque estaba muy drogado. Son muchas cosas las que ves que hace la droga y acá lo consumen muchos chicos. Pasa mucho más en las zonas humildes”, agrega.

Ahora, Blanca solo piensa en la recuperación de su hijo y busca asistencia psicológica: “Ya es grande, pero va a tener 50 años y yo voy a seguir ahí, con él, ayudándolo”. Y reflexiona: “No se puede tapar el sol con un dedo. Si te comentan algo o ves señales de que tu hijo consume, tenés que actuar y no dejar pasar ni un minuto. Ojalá lo hubiera llevado a hacerse un análisis después del primer comentario que escuché. Es mejor agarrarlo a tiempo, porque después ni ellos mismos pueden manejar la situación”.

Además, reclama la implementación de una norma para las personas con adicciones: “También es una falla del Estado esta situación. Debe haber una ley que obligue a que se tengan que internar, en lugares dignos, las personas adictas, quieran o no, cuando un familiar ve que está mal y se le haga un chequeo que determine que consume. Nadie está libre de que le pase esto a alguien cercano”.