Trabajadores del Hospital Garrahan convocan a un paro el 4 de septiembre en reclamo de mejoras salariales

Luego de una seguidilla de manifestaciones, entre las que hubo un “abrazo solidario”, los trabajadores del Hospital Garrahan harán un paro el 4 de septiembre en reclamo de mejoras salariales. La medida se llevará adelante “ante la falta de respuestas” del gobierno de Javier Milei y de la administración porteña, a cargo de Jorge Macri.

Los empleados del centro de salud pediátrico -que depende en el 80% de Nación y el 20% restante del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires- exigen un 100% de recomposición salarial, un salario mínimo de $1.400.000, así como la eliminación de “la confiscación al salario, mal llamada impuesto a las ganancias”.

“El ajuste del gobierno de Milei sobre la salud pública está llevando la situación a niveles desesperantes. Así, las asignaciones básicas de cualquier trabajador que recién arranca en el Hospital, desde el más bajo de la escala (operario de 40 horas) semanales hasta un médico especialista de 32 horas, no cubren la canasta básica total (pobreza). Este empobrecimiento generalizado del personal de salud del principal hospital pediátrico del país avanza a pasos acelerados”, precisaron desde la Junta Interna de ATE tras la jornada de lucha que hicieron el 6 de agosto.

Dos semanas después de aquel evento, en una asamblea “abierta a todos los trabajadores del hospital” realizada este miércoles, decidieron ampliar las acciones y convocar a un cese de actividades. Previo al paro y a modo de herramienta para sensibilizar a la comunidad sobre la preocupante situación, el próximo miércoles a la 13.30 harán otro abrazo solidario.

“La Asamblea reflejó la situación desesperante de trabajadores y trabajadoras que no llegan a pagar las cuentas mensuales de su familia, transporte, alimentos, alquiler, luz, gas etc, y que la situación no se soporta más”, expresaron desde la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) de la prestigiosa institución médica.

En tanto, remarcaron que “las autoridades reconocen que el reclamo es legítimo, que los 1700 trabajadores del Garrahan no alcanzan la canasta familiar de $700.000 y sostienen que si bien el reclamo es considerado válido también en el Ministerio de Salud, es rechazado por el ministro de Economía, Luis Caputo.

“Estudiar 15 años en una carrera de salud para después encontrar que el sueldo no alcanza para vivir, es una locura. Y es una locura como gobierno no sostener eso (un sistema de salud público de calidad), porque nosotros tenemos un sistema de salud y profesionales que están muy prestigiados, que los buscan en el mundo”, había dicho la secretaria general de la APyT, Norma Lezana.

