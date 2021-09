Tras la intervención del Inadi, el festival de Cosquín no tendrá distinción de género en su categoría de solista

El festival de Cosquín anunció que no existirán más las categorías de “voz femenina” y “voz masculina”, por la decisión del Inadi, a cargo de Victoria Donda. Todo surgió a raíz de la denuncia de la cantante trans no binaria Ferni de Gyldenfeldt, quien fue rechazada del rubro femenino, pese a ganar el concurso.

Así, no tendrá distinción de género para los solistas que se presenten. “Pusimos todo el esfuerzo para que el festival de Cosquín refleje la composición de la sociedad argentina”, sostuvo Donda, quien estuvo encargada de dialogar con las autoridades tras una denuncia por discriminación en el Pre Cosquín de Buenos Aires.

Según data en la denuncia, la organización precisó que no podía competir en aquella categoría porque en su DNI figuraba el sexo masculino. Si bien no hizo el cambio formal en su documento, de Gyldenfeldt se autopercibe trans no binaria y elige el pronombre femenino.

Por decisión del Inadi, no habrá más distinción de género en la categoría de solista y Ferni de Gyldenfeldt podrá participar

“No lo puedo creer, me da mucha felicidad”, expresó la cantante, tras conocerse la modificación en el certamen musical. “Hay que encarnar estas luchas, ponerles cuerpo e identidad, para que estos gestos los coseche toda la comunidad”, agregó.

“El Inadi recibió la denuncia y todo tomó ese curso que toman las cosas cuando son las ganas, la voluntad, el compromiso, y la fuerza de cambiar lo que es injusto son las que motorizan nuestras acciones”, planteó.

Ferni de Gyldenfeldt había sido rechazada en la preselección del festival Cosquín por querer participar en la categoría femenina

Además, el organismo se comunicó con el municipio para actuar de intermediario. Así, el objetivo del Inadi fue encontrar una solución y, también, modificar las bases del festival, que no preveían este tipo de categorías inclusivas.

“A las horas, cinco como máximo, el intendente Gabriel Muzzo llamó y anunció la modificación en el estatuto de Cosquín y la creación de un único Rubro de Solista Vocal”, relató de Gyldenfeldt, quien ya podrá participar del evento.