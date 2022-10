Tren Sarmiento: una mala maniobra produjo el descalce de una formación y destrozos en la estación Merlo

Una mala maniobra de un maquinista en la estación Merlo del tren Sarmiento, que conecta esa localidad bonaerense con Lobos, provocó destrozos en la estación y arduos trabajos para intentar volver a colocar la formación en la línea, ayer por la tarde, pasadas las 19. Pese a que las imágenes del hecho alertaron a los usuarios del servicio, no se registraron personas heridas debido a que en la formación solo estaba el conductor y no llevaba pasajeros.

Este tren que no integra el servicio eléctrico -el que transporta la mayor cantidad de personas-, sino que es a diésel, rompió el paragolpes de la estación Merlo. En las fotos del lugar se puede ver cómo se levantó y agrietó el piso en el sitio del impacto.

“No se descarriló, se descalzó, se corrió de la vía. Hubo una mala maniobra en la cual la formación se llevó puesto y venció el paragolpes, que es el que frena la llegada, y después de eso el último coche se descalzó, aunque rápidamente, en una hora, fue puesto en vía. Pero era un tren vacío, que no llevaba pasajeros. No hubo ningún herido, hubo solo daños materiales en ese paragolpes, que va a haber que reponer”, precisaron desde Trenes Argentinos a LA NACION.

En esa dependencia que está bajo la órbita del Ministerio de Transporte nacional, a cargo del massista Alexis Guerrera, indicaron que el Área de Seguridad Operacional ya realizó las pruebas correspondientes para evaluar si existía una falla en la unidad y comprobaron que el error fue humano.

“No había un problema de frenos, ni nada por el estilo”, aclararon y añadieron: “El maquinista estaba maniobrando y colisionó cuando estaba retrocediendo con la formación. El tren fue peritado y se determinó que no había un problema técnico”.

Asimismo dijeron que este siniestro que ocurrió en la estación Merlo no afectó el servicio eléctrico y que el conductor de la unidad salió ileso. En tanto, este medio no pudo confirmar si se le aplicará alguna sanción por el error en la maniobra y los destrozos materiales.

Trabajó en el lugar personal del Área de Transporte de Trenes Argentinos.

