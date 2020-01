Trotta tuvo problemas en Twitter

Tras la ola de críticas generada por el problema matemático que publicó en su Twitter, el ministro de educación, Nicolás Trotta, respondió revindicando el acertijo y denunció una "grieta en la matemática". Este último tuit, que tuvo la respuesta de 3000 usuarios, fue cuestionado por muchos usuarios, quienes, entre otras cosas, criticaron a Trotta por la "soberbia" de su respuesta y por no aceptar el "error" matemático.

"Me parece que está bueno hacer trivias para interactuar con la gente; el año pasado yo también hice una. Pero, en este caso, el juego estuvo mal planteado y creo que Trotta debería haber tomado alguna responsabilidad al respecto", dice a LA NACIÓN el diputado de Cambiemos Waldo Wolff, quien criticó la respuesta del ministro de educación en Twitter. "Si un alumno no entiende la consigna, el problema es suyo, pero si ninguno entiende, el problema es del profesor. Me parecería lógico y sano que admita el error. La soberbia nunca es buena y menos en un educador", agrega.

Entre los 3000 comentarios que los usuarios dejaron debajo de la respuesta de Trotta, abundan quienes exigen una aceptación del error.

El problema matemático

A pesar de que, según el ministro, el problema era simple (de sumas y restas), hubo quienes, por un problema en el diseño del acertijo, creyeron que era más complejo y lo respondieron de manera equivocada. La confusión surgió por la falta de un signo de suma en la tercera columna del problema matemático. Este error de diseño llevó a que muchos usuarios confundieran la presunta suma con una potenciación y que, por lo tanto, su respuesta fuera equivocada.

El problema matemático publicado por el ministro de educación en Twitter generó confusiones y discusiones entre los usuarios que quisieron responderlo.