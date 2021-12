Tucumán: denuncian que hay un mercado negro de pases sanitarios falsos

SAN MIGUEL DE TUCUMÁN.- Desde que en esta provincia se impuso la presentación del pase sanitario como requisito obligatorio para asistir a eventos sociales y recreativos, creció exponencialmente el número de personas que asiste diariamente a vacunarse contra el Covid-19. Pese a que hay dosis de todas los fármacos en los nodos distribuidos en distintos puntos del distrito y no es necesario sacar turno para inmunizarse, el fin de semana se conoció una suerte de “mercado negro” para la comercialización de pases sanitarios falsos a través de las redes sociales.

El hecho obligó a las autoridades del Ministerio de Salud Pública a realizar una presentación judicial. “Hemos recibido denuncias de personas que, de forma inescrupulosa, están ofreciendo carnets sanitarios falsos. Por ello, nos hemos comunicado con el gobernador Osvaldo Jaldo para realizar una denuncia penal en la Policía ya que esto se trata de un delito por emitir y presentar documentación falsa”, explicó el secretario Ejecutivo Médico del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruiz.

El funcionario, que mañana asumirá como ministro de Salud Pública, en reemplazo de la diputada nacional electa Rossana Chahla, advirtió que se trata de un acto irresponsable por parte de quien emite ese certificado y también de quien lo adquiere. “Ambas personas están delinquiendo por tratarse de la falsificación de un documento público y por poner en riesgo la Salud Pública”, argumentó.

Medina Ruíz pidió a la población responsabilidad ante esta situación y recordó que todas las vacunas están disponibles en la provincia de manera gratuita y segura, a las que quienes aún no se inmunizaron o no completaron el esquema pueden acceder concurriendo al nodo más cercano a su domicilio con su DNI. “Hay una gran contrariedad. Están pagando por un documento falso, cuando la vacuna es totalmente gratuita en todo Tucumán. No entendemos que haya personas que recurran a este tipo de medios para poder asistir a lugares de gran concurrencia”, recalcó.

El funcionario aclaró que hay distintas formas lícitas de presentar el pase sanitario: de manera física, es decir mostrando el que se entrega luego de ser inoculados, a través de la aplicación Mi Argentina y, además, se lo puede descargar por la página del Ministerio de Salud Pública: www.msptucuman.gov.ar.

Desde el Ministerio de Seguridad de Tucumán iniciaron una investigación el fin de semana por la venta de pases sanitarios falsos a ofrecidos a través de las redes sociales. “Ya se comenzaron a realizar las averiguaciones pertinentes y se investiga no solo a quienes ofrecen estos carnets falsos de vacunación, sino también a quienes posiblemente accedieron a adquirirlos porque se niegan a vacunarse. Se trata de una acción delictiva e inescrupulosa porque implica un riesgo sanitario”, expresó el titular de la cartera de Seguridad provincial, Eugenio Agüero Gamboa.

En alza

Desde el gobierno tucumano destacaron que a partir de la implementación del pase sanitario se incrementó considerablemente el número de personas que asiste diariamente a vacunarse en los nodos de toda la provincia. Durante el mes pasado, el Siprosa colocó un promedio de entre 7000 y 8000 dosis diarias, mientras que el número trepó a casi 20.000 por día desde el miércoles pasado, cuando entró en vigor la obligatoriedad de presentación del certificado.

Las autoridades sanitarias informaron que en las últimas 72 horas más de 58.000 tucumanos se inmunizaron contra el coronavirus. De acuerdo al informe del Ministerio de Salud Pública entre el viernes pasado y ayer se colocaron 58.035 dosis en total: 18.457 primeras, 33.980 segundas, 2071 adicionales y 3527 refuerzos.

“Estamos muy conformes con la campaña de vacunación, pero hay algunos sectores que no están acompañando, en la medida que necesitamos, el cumplimiento del decreto. Por eso, a partir de esta semana, se reforzarán los controles”, explicó el gobernador interino, Osvaldo Jaldo.

Laura Trejo, fiscalizadora del centro de vacunación que funciona en avenida Jujuy al 1300 de la capital tucumana, explicó: “Desde que salió está nueva disposición se ha triplicado la demanda de vacunación”. Y detalló: “El rango etario que más solicita ahora la vacuna es el que más faltaba iniciar y completar esquemas, que son las personas de 20 a 40 años”.

Tucumán fue la primera provincia en imponer la obligatoriedad de la presentación del pase sanitario, para cuya obtención es necesario acreditar el esquema de vacunación contra el coronavirus completo, para asistir a eventos masivos, restaurantes, boliches, iglesias, cines, teatros y gimnasios. La medida, dispuesta a través de un decreto de necesidad y urgencia que lleva la firma de Jaldo, alcanza a mayores de 13 años y se extenderá hasta el 31 próximo.