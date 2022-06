Tucumán: un pediatra agredió a un padre que reclamaba el traslado de su hija

El pasado domingo se vivieron momentos de tensión en el hospital de Aguilares, en la provincia de Tucumán. Un pediatra tuvo una fuerte discusión con el padre de una paciente, una bebé de siete meses, y fue agredido.

Según consignó el medio local Tucumán Noticias, la nena ingresó a la institución con un presunto cuadro de cianosis, por lo que ordenaron la derivación al Hospital de Niños de la Capital. Sin embargo, el traslado debía hacerlo la propia familia, algo a lo que el padre de la pequeña, David Coria, se negaba rotundamente. Por esta razón, el hombre ingresó al consultorio del pediatra Adrián Vides para hablar de su caso y reclamarle que se hagan cargo del traslado de su hija.

Un pediatra golpeó a un padre que reclamaba el traslado de su hija

Tal como se puede ver en el video que grabó la hermana de Coria, la discusión comienza cuando el padre de la niña le pide al médico que deje por escrito que en el Hospital de Niños también se negaron a hacer el traslado. “Ponga que usted ha llamado y que del hospital de niños no han contestado”, dice el hombre.

En ese momento toma la palabra la mujer que está registrando la escena. “Es que el padre rechaza la derivación, no se puede hacer cargo él, ¿y si le pasa algo en el camino?”, le pregunta. A lo que Coria agrega con énfasis: “Yo no puedo estar esperando, me tengo que ir al otro hospital a que me atiendan”.

El pediatra, pese a la vehemencia del reclamo, parece conservar la calma. “No es esa la situación”, le responde con serenidad al padre de la paciente y le recrimina los modos. “‘Y para qué está este hospital’, me has dicho”. Cansado, Coria le advierte: “Por empezar no me grite”. Esto provocó la ira del médico.

El momento en que el pediatra golpea el escritorio y se abalanza contra el padre (Foto: Captura de video)

En las imágenes se ve claramente cómo, después de darle un fuerte golpe al escritorio, el pediatra se abalanza contra el hombre. “¡Mirá, yo también soy hombre aparte de médico!”, le grita y enseguida intervienen para separarlos.

“¡No lo toqués! No lo toqués!”, grita la hermana de Coria. “¡Nadie lo ha agredido! ¡Acá está filmado que usted se la venido encima!”, le dice al médico. “Si a la chica le pasa algo, se va a hundir. ¡Qué m... viene a hacerse el malo! Yo lo voy a hundir, acá está todo”, insiste la mujer.

La discusión continuó afuera del consultorio, pero ya sin el pediatra presente. Después de un minuto llega la policía a la puerta del hospital y pide explicaciones sobre lo sucedido. “Estoy diciendo que la bebé tiene algo de alto riesgo y quieren que el padre firme la derivación, que mi hermano la tiene que llevar particular”, se escucha decir a la tía de la bebé. “Si él no se hace cargo, yo me voy con este video a la policía, porque él se la ha ido encima a mi hermano”, advierte.

El vehemente reclamo del padre que luego fue agredido (Foto: Captura de video)

Finalmente, la denuncia fue radicada en la comisaría de la zona. En diálogo con Telefe Tucumán, Coria aseguró que la pequeña ya se encuentra bien y que está internada en el Hospital del Niño Jesús, luego de un breve paso por el Hospital de Concepción.