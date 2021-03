Tucumán: una joven denuncia haber sido violada en grupo en una fiesta

Una joven de 23 años denunció haber sido víctima de una violación en grupo en una fiesta realizada en la localidad de Burruyacu, Tucumán. Tres hombres se encuentran detenidos con prisión preventiva.

Este domingo, familiares de la joven participaron de una protesta para exigir justicia en su nombre en la plaza principal de Burruyacu.

En diálogo con TN, Érica -madre de la joven- detalló: “Inmediatamente yo la noté mal, durante la semana empezaron a aparecer moretones, se doblaba de dolor. Le preguntaba cómo estaba y ella me decía ‘estoy bien, mamá'. Diez días después me contó la verdad; las primas la alentaron a que me cuente y ahí hicimos la denuncia”.

La madre de la víctima dijo que uno de los tres presuntos abusadores es tío de la joven. Otro de ellos se trata del hijo de un exintendente de la localidad y actual legislador. “Mandaron gente a mi casa para convencer a mi hija para que que no haga la denuncia, le decían que le iban a dar mucha plata”, dijo, y enfatizó: “La querían sobornar”.

Érica, visiblemente emocionada, continuó: “Quiero justicia por mi hija, porque lo que le hicieron a mi hija no se le hace a nadie. Ella está como puede, la está luchando”.

La joven denunciante declara mañana en cámara Gesell, dijo la madre. “Espero que se haga justicia”, reiteró Érica.

