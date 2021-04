Última noche sin restricciones: bares llenos y con pocas medidas de cuidado en Palermo y Recoleta

En la antesala del endurecimiento de los controles a la circulación, según pudo constatar LA NACION en una recorrida por la zona de Plaza Serrano, Plaza Italia y Recoleta, la noche de este jueves fue tal vez la última en las calles para muchos, por los próximos 15 días. Por eso, pese al contexto sanitario adverso y grave, cientos de jóvenes igualmente salieron a entrenar o a reunirse en bares y restaurantes. La imagen que se repetía en los diferentes polos gastronómicos era de poco distanciamiento y casi ninguna medida de protección.

Zaiana Gloria, encargada del bar Bárbaro, en Plaza Serrano, dijo a LA NACION: “A raíz del cambio de horario, no vamos a abrir ni trabajar por dos semanas. Esta semana, cerrando a medianoche la venta bajó muchísimo. El año pasado, estuvimos cerrados de marzo a noviembre”.

A partir de hoy, por 15 días, bares y restaurantes “deberán cerrar sus puertas a las 19. Desde ese momento y hasta las 6, podrán continuar bajo la modalidad delivery y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía". FOTOS: TOMAS CUESTA

En esa línea se manifestó Bernarda Bezina, de 35 años, trabajadora gastronómica, que sostuvo: “Con las nuevas medidas, tuvimos que reducir el personal al mínimo; trabajamos con tres empleados. No hay IFE, no hay nada”.

Por otro lado, Patricia Escobar -encargada del bar Keller Serrano- habló sobre las restricciones, y dijo: “Es un bajón. Hoy vinieron los clientes de siempre para despedirse. Abriremos por la mañana para ver qué onda. Esto es un bar, no es un restaurante. Todos los empleados necesitan el trabajo. Rotaremos el personal para que no se queden sin trabajo. Por ahora, no hay suspensiones”.

En medio de la segunda ola por el coronavirus, Alberto Fernández brindó este miércoles una cadena nacional y anunció que, desde las 0 horas del viernes, se aplicarán medidas “exclusivamente” para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde “la circulación nocturna será restringida de 20 a 6″. Hoy, con la publicación del decreto, se precisó, respecto de los bares y restaurantes que “deberán cerrar sus puertas a las 19. Desde ese momento y hasta las 6, podrán continuar bajo la modalidad delivery y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía. “Mientras estén abiertos (entre las 6 y las 19 horas) deberán atender a sus clientes en espacios habilitados al aire libre”.

Además, tal como explicó el Presidente, “quedan suspendidas todas las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas que se hagan en lugares cerrados”. En tanto, las actividades comerciales deberán desarrollarse entre las 9 y las 19. Si bien todos los negocios deben cerrar a esa hora, una vez pasado ese momento, las empresas gastronómicas pueden seguir funcionando, pero bajo la modalidad de entrega a domicilio.

Sumado a esto, se decidió que se suspenda la presencialidad en las escuelas. De esta manera, desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril, se volverá a la modalidad virtual en los tres niveles educativos. “Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases”, enfatizó.

Fernández reconoció que las restricciones que se habían aplicado recientemente con el fin de frenar la segunda ola del Covid-19 en la Argentina no dieron resultados, y lanzó: “Lo que intentamos ha sido poco”. De esta manera, el mandatario explicó que monitorea la actividad del virus “día a día” y precisó que “la mayoría de los casos se concentran en el AMBA”. El Presiente aclaró que el Gobierno, “en ningún momento, acaparó la decisión de contratar vacunas”, al decir que la ley faculta a todas las provincias a hacerlo, aunque señaló: “Los que producen vacunas prefieren negociar con los estados nacionales”.

