Un día en Palermo con Club

Con Club, el día completo puede tener beneficios. Sobre todo cuando se vive en Palermo, el barrio más dinámico de la ciudad, donde te espera un circuito repleto de opciones para el disfrute.

Un desayuno power para comenzar el día: en Cocu, uno de los cafés más parisinos de la ciudad, podés disfrutar de la mejor patisserie francesa y comenzar el día con ventaja. Con la pandemia y los aforos, lograron tomar parte de la vereda para que nadie se quede sin antojo. Un spot ideal para comenzar el día con buen café, un croissant y el solcito a pleno.

Cambio de look: la media mañana suele ser un buen momento para apostar por un turno en la peluquería. Mala Peluquería -que casualmente queda enfrente de Cocu- puede ser tu oasis de mitad de jornada y dedicarte exclusivamente a vos. Un corte, un ajuste de tono o un cambio de look radical: aprovechá este gran descuento en una de las peluquerías más top de la ciudad.

Una call de imprevisto: no podés zafar y tenés que tomar “esa” call que interrumpe tu mañana. No desesperes: Fauna Café y Flora tiene el ambiente ideal para que puedas hacer un take over de oficina y ponerte en modo laboral. Su espacio es tranquilo y acogedor, perfecto para que te sientes a disfrutar una taza de café y resuelvas tu urgencia de trabajo.

Ajustando motores: ¿fuiste a Palermo en bici? Podés pasar por Soho Bike a ponerla a punto. ¿Estás con auto? ¡Recordá que en YPF podés cargar nafta con descuento y también hacer una pausa con algo rico en YPF Full!

Adelantando compras: ponete en modo compradora previsora y aprovechá para las compras de Navidad. Porque hay pocos lugares con mejor oferta de diseño que Palermo. Por ejemplo, puede ser momento para conocer la nueva temporada de accesorios en Cajú Bags, o de apostar por unos trajes de baño para prepararse para las vacaciones en Cipitria. Y ya en plan de volver a casa, podés aprovechar para pasar por María Magdalena para el restock de productos de tu rutina facial de limpieza. Que nunca falten.

Con Club, te acompañamos en todas tus compras. No importa la ocasión.

Circuito Palermo

Cocu

20% todos los días

Mala Peluquería

25% para socios BLACK y 20% para Premium de lunes a miércoles

Fauna Café y Flora

20% todos los días

Soho Bike

10% todos los días

YPF

15% en YPF Full todos los días y 12% en combustible todos los días

Cajú Bags

20% todos los días y 10% en la cápsula de Stephie Demner todos los días

Cipitria

20% en compra online y presencial de lunes a miércoles

María Magdalena

20% en compra online y presencial todos los días