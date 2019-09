Un incendio azota a Río Negro

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de septiembre de 2019 • 23:57

Esta noche se produjo un incendio en el pueblo de Villa Regina, en Río Negro. En el lugar trabajan 5 dotaciones de bomberos para sofocar el fuego, que en algunos lugares alcanza los 3 metros. En Córdoba, otro incendio dejó hoy al menos 50 evacuados.

El bombero de Río Negro Fabián Bustos habló con TN, y contó: "Estamos trabajando con bastantes complicaciones. Estamos sofocando un incendio de bastante magnitud, de 1 kilómetro de largo a la vera de la ruta 22. Va con dirección sur, hacia Río Negro. Está ingresando y afectando a chacras que están en producción. Lo poco que está quedando en el valle y la parte que está abandonada tiene pastos de entre 2,5 y 3 metros de altura".

Si bien dijo que corren peligro las pocas viviendas que quedan dentro de las chacras, resaltó que aún no hubo que evacuar la zona. Tal como explicó, hay 5 dotaciones de bomberos que trabajan para controlar el fuego. "Hay lugares a donde no pueden ingresar nuestras unidades", señaló. Además, agregó que no cuentan con aviones hidrantes.

En medio de esto, Bustos dijo que tuvieron "una desgracia con suerte". Según narró, "por la desesperación de trabajar para sofocar el incendio", uno de los bomberos "cayó y tuvo torceduras en su pierna".