Un intendente salteño le hizo RCP a una beba en pleno vuelo y le salvó la vida

El intendente de la ciudad salteña de El Quebrachal, Rolando Rojas, protagonizó esta semana un acto heroico que en las últimas horas trascendió públicamente. Al ver que una beba se ahoga y ante la ausencia de personal profesional, decidió realizarle maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en pleno vuelo y logró salvarle la vida.

Según se supo, el hecho ocurrió durante el tramo final de un vuelo que partió el miércoles desde Buenos Aires hacia el aeropuerto Martín Miguel de Güemes, en Salta. Durante el descenso de la aeronave, la niña de un año y ocho meses comenzó a tener problemas para respirar y sus padres, desesperados, empezaron a pedir ayuda a los gritos. Al escuchar lo que ocurría, Rojas se levantó de su asiento y se dirigió rápidamente hacia donde estaba la familia.

“Habían pasado varios segundos. No sé cuantos. Pero tomé a la bebé y vi que los padres estaban al borde de una crisis. Ya habían dejado de hacerle maniobras a la nena y solo atinaron a entregármela como implorando por algún milagro”, relató el jefe comunal en diálogo con El Tribuno y agregó que, para entonces, la beba no reaccionaba. “La puse contra mi pecho y empecé a apretar su estómago, pero no había respuesta. Después, la di vuelta y la tomé de los pies y comencé a golpearle la espalda, pero no pasaba nada”, recordó.

A pesar de las complicaciones iniciales, Rojas no se dio por vencido y puso a la beba en sus rodillas, empezó a masajearle la espalda y luego le introdujo un dedo en la boca para retirarle algo de alimento. ”El final era abrir su boquita. Lo hice y le metí uno de mis dedos. Ahí como que entró aire y empezó su reanimación. De a poco la puse sobre el pecho y la coloqué de forma vertical. Ahí abrió los ojitos”, detalló.

En relación con sus sensaciones en ese instante, el intendente expresó: “Yo no recuerdo nada ni a nadie en aquel momento. Solo a la bebé desvanecida y a los padres, casi sin fuerzas, que me la entregaron como diciendo: ‘Por favor haga algo usted’. Yo no sé qué hubiese sido de mí si ese angelito no se salvaba. Dios me ayudó a hacer algo bueno y por eso le agradezco siempre”, aseguró.

Posteriormente, al ser consultado en Cadena 3 sobre sus conocimientos en materia de reanimación, Rojas ofreció una respuesta inesperada. “Siempre vi videos por televisión, YouTube y Facebook y siempre lo tuve presente. Así que me tocó a mí esto de agarrar a la criatura en mis brazos”, dijo y completó: “Intenté mantenerme tranquilo. Pero bueno, gracias a Dios hubo un final feliz. Y me pone feliz saber que ese angelito hoy está de nuevo con sus padres”.