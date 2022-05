Un joven salteño denunció que no lo dejaron subir a un micro por “tener gestos de maricón”

Un joven salteño denunció haber sufrido un acto discriminación por parte de un chofer, a quien acusó de no haberlo dejado subir al colectivo “por tener gestos de maricón”. Tras darse a conocer el caso, ocurrido en la ciudad de Metán, la empresa repudió el accionar de su trabajador y lo suspendió.

“El chófer no tan solo negó haberme dicho maricón, sino que no tenia argumentos justos para sacarme de la fila y no permitirme el egreso en el micro”, relató Santiago Singh, el joven de 21 años que se trasladaba de Metán a Río Piedras, donde cursa la carrera para maestro, según informó El Tribuno.

Singh aclaró que nunca le faltó el respeto al chofer al momento de entregarle el boleto y que “siempre voy con mi mejor onda y saludo a todos y cada uno de los choferes y compañeros”. En ese sentido, precisó: “Jamás un insulto bajará mi autoestima, mis ganas de superarme. Es ahora o nunca que no tenemos que permitir más este tipo de cosas. Somos libres y sin miedo”.

A través de un comunicado, la empresa condenó la discriminación por parte uno de sus choferes El Tribuno

“Mi pregunta es: ¿si le decía a algún niño o niña esa palabra? ¿Sabía el impacto psicológico que podría ocasionar? No, al parecer no lo sabe. No sabe que las personas sentimos y tenemos los mismos derechos que todos”, agregó el denunciante, quien es miembro de la comunidad LGBT de Metán.

Por su parte, la empresa de transporte involucrada no tardó en salir a repudiar lo sucedido. “De ninguna manera vamos a avalar esta falta de respeto hacia un pasajero”, sostuvo su gerenta de Recursos Humanos, Celina Caro, ante los medios locales. “Nos hemos comunicado con Santiago Singh, quien hizo la denuncia, y nos pusimos a su entera disposición”, añadió.

A través de un comunicado oficial, La Veloz del Norte condenó la discriminación y la homofobia por parte uno de sus choferes. “Nuestra empresa capacita a todo su personal y en especial a los empleados que atienden público, seguiremos profundizando y difundiendo los valores de respeto a las personas y a la diversidad”, señalaron en el escrito.

Por último, indicaron: “Aun estando en proceso de análisis de los hechos, considerando la situación que se describe, pedimos disculpas al pasajero, a su familia y a toda persona que se sintió ofendida y aclaramos que ese tipo de actos no nos representa como empresa”.