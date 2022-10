Un periodista le gritó a una compañera y la amenazó en medio del programa: “Te voy a tirar con el teléfono”

Un debate radial sobre violencia se viralizó en las redes sociales a raíz de la repudiable reacción que el conductor del ciclo tuvo con una de sus compañeras, a quien le gritó en plena discusión y amenazó: “Te voy a tirar con el teléfono”. Tras la fuerte condena que generó lo sucedido, el periodista pidió disculpas. “Quizás no estuve bien, pero qué vamos a hacer”, argumentó.

Un periodista le gritó a una compañera y la amenazó al aire: "Te voy a tirar con el teléfono"

El episodio tuvo lugar en la emisora Sol 91.5 de Santa Fe, en medio de un ida y vuelta entre el conductor Bruno Ballesteros y la periodista Laura Kretschmen. En ese contexto, el primero lanzó: “Te voy a decir lo que yo pienso. Hay gente de tu edad -y no lo digo contra los pañuelos verdes ni contra nadie- que son extremistas. [Dicen] ‘¡No, la violencia no!”.

A continuación, su compañera trató de hacer una acotación al respecto y expresó con tono calmo: “Pero un chirlo es agresión física” y al ser interrumpido, Ballesteros reaccionó a los gritos: ”¡Pará, dejáme hablar. La puta madre, te voy a tirar con el teléfono celular”.

Ante esta situación, Kretschmen replicó: “¿Se da cuenta de que decirle eso a una compañera de trabajo es violencia? Se lo digo hablando en serio y con todo el respeto del mundo”. Sin embargo, lejos de escuchar a la periodista, el conductor insistió: “Bueno, no hablo más. La verdad es que me parece una estupidez lo que acabás de decir. No me dejás hablar, ¿qué es peor? ¿cortar la libertad de expresión a alguien o decir que te voy a tirar con algo?”.

Tras ello, Kretschmen intentó responderle, pero la agresión volvió a escalar. “No me parece que le esté coartando... Me parece que estamos teniendo un intercambio”, dijo ella y entonces él la interrumpió en tono aún más violento: “¡Pará! ¿Me dejás cerrar? Cállese, porque ya me estoy calentando en serio ¿Alguna vez viste que yo le haya levantado la mano a alguno de ustedes? ¿Por qué decís que yo te estoy amenazando con un celular?”.

Resignada, la periodista señaló: “Pero para nada. Yo no dije que me estuviera amenazando, pero me acaba de decir que me iba a tirar con el celular”. A lo que Ballesteros contestó: “Pero es joda, vieja. Bajá un cambio ¿Cómo querés que te hable? ¿Alguna vez te tiré con un celular? Me ponés mal”.

Las periodistas y comunicadoras feministas de Santa Fe nos solidarizamos con la compañera Laura Kretschmen, quien durante la mañana de hoy fue víctima de un acto violento por parte de Bruno Ballesteros en la radio Sol 91.5. pic.twitter.com/WbfwyXaoYA — Periodistas y comunicadoras Feministas SF (@PeriodistasFem) October 11, 2022

Luego de la viralización del violento episodio, los dichos del conductor fueron rechazados por una gran cantidad de usuarios en las redes sociales y también por organizaciones feministas.

“Otro acto de machismo, que siempre es agresivo, descalifica y menosprecia a las mujeres, nos hace decir una vez más que estamos hartas de soportar estas situaciones en nuestros espacios laborales. Los intercambios de ideas no avalan, de ninguna forma, la violencia machista”, se solidarizaron desde Periodistas y comunicadoras Feministas SF.

Marcha atrás y pedido de disculpas

Tras la repercusión generada por su reacción, Ballesteros se refirió a lo sucedido en su programa y le pidió disculpas a su compañera.

“Quiero pedirle disculpas al aire a Laura si se sintió ofendida o si por ahí subí un tanto el tono de voz. Fue parte de la discusión y cada uno lo asimila como puede. Quizás exageré un poco, pero no es mi forma de pensar de la violencia y demás”, se defendió el periodista y agregó: “Somos seres humanos, discutimos. Sé que por ahí no estuve bien, pero qué va a ser. Las personas discuten. Por ahí yo soy muy cerrado en algunas cosas y, bueno... Jamás intenté ofenderte, Laura, así que quedate tranqui”.

El descargo del periodista Bruno Ballesteros

