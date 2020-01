Un pino de 13 metros se derrumbó sobre una familia en Costa del Este

El accidente ocurrió en Avenida 2 entre Camelias y Amapolas y quedó registrado por una cámara de seguridad Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2020 • 12:49

El derrumbe de un pino de 13 metros de altura estuvo a punto de provocar un trágico accidente en Costa del Este, Partido de La Costa. Mientras una familia paseaba por la ciudad balnearia, el árbol se cayó sobre ellos e hirió al padre y a sus dos hijas.

El episodio -que quedó registrado por una cámara de seguridad- tuvo lugar el último miércoles cerca de las 22, cuando el padre de la familia oriunda de Junín, Mauro Carrizo, caminaba junto a sus hijas de cinco y ocho años por el solar ubicado en Avenida 2 entre Camelias y Amapolas.

En medio del paseo, y mientras buscaban un lugar para cenar, el árbol cayó repentinamente sobre ellos. La menor de las niñas sufrió un corte en la cabeza y hundimiento de cráneo, mientras que la mayor terminó con una pierna enyesada y un diente roto. El hombre, en tanto, se fracturó un brazo.

Denise, la madre de las menores, contó en A24 que "era un día espectacular y no había viento". Y relató: "Estábamos caminando en remera, no hacía frío, el hecho fue en una galería privada llena de negocios, no había nada que determinara que no pasáramos por ahí".

"Una persona gritó '¡cuidado!', pero no pude hacer nada en ese momento", recordó la mujer.

Tras la intervención de la Policía y los bomberos, los tres damnificados fueron trasladados a una sala sanitaria local y más tarde al hospital de Santa Teresita. Por la gravedad de sus lesiones, la hija menor fue sometida a una tomografía en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata.

Después de lo sucedido la familia volvió a Junín, donde tendrán que seguir diversos tratamientos médicos. "Mi marido tiene que operarse sí o sí porque tiene fracturado el brazo. A la nena hay que seguir haciéndole estudios por el hundimiento de cráneo y además está tomando una medicación para las convulsiones. La otra nena tuvo un esguince agudo y tiene un yeso hasta la rodilla y estamos esperando que la vea un traumatólogo", señaló la mujer.