En Georgia, Estados Unidos, a L. B. lo buscaba la Justicia por estafas. Ante los pedidos de captura se fugó hacia otro estado norteamericano, Carolina del Sur, donde terminó siendo acusado de reiterados robos. Acorralado por la Justicia de su país, en 2012 se fue a vivir a Perú. Allí volvió a tener problemas con la ley: fue condenado por abusos sexuales y, ya en libertad condicional, se fue a Bolivia, donde se cambió de identidad. Con nuevo nombre y nacionalidad boliviana, entró en la Argentina en 2015 como un importante comerciante. Y abrió una cadena de locales de venta de suplementos dietarios y vitaminas. Hasta que en las últimas horas fue detenido por la Policía de la Ciudad porque los anabólicos que vendía estaban prohibidos por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat). Su verdadero origen quedó así al descubierto y llevó a los investigadores argentinos a bautizarlo como Doble Rostro.

La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo, comenzó a fines del año pasado cuando personal de la División Delitos contra la Salud de la Policía de la Ciudad descubrió locales comerciales en la ciudad de Buenos Aires, donde se vendían productos y suplementos dietarios prohibidos, según informaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.

“Entonces comenzó una investigación para determinar quién era el responsable de los comercios y cómo hacía para ingresar en el país esos productos que tenían prohibición de venta”, explicó un jefe policial que participó de la investigación.

El falso boliviano, según fuentes de la Policía de la Ciudad, tenía cuatro locales: tres en la ciudad de Buenos Aires (Balvanera, San Nicolás y Belgrano) y otro en el shopping Unicenter, en Martínez.

“Estos productos están prohibidos de comercializar en la Argentina. No tenían un circuito corriente de importaciones, tanto así que algunos de los productos estaban vencidos y les modificaban la fecha de vencimiento, no era porque no tenían demanda, sino porque no tenían un canal de suministros e ingresaban mucha cantidad de productos, los acopiaban y luego los vendían”, explicó el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Martín Ocampo. El funcionario definió a Doble Rostro como un delincuente con un alto nivel de sofisticación para evadir la ley.

"En Perú, su primera escala después de escaparse de los Estados Unidos, se puso de novio con una fisicoculturista y abrió su primer local de venta de suplementos dietarios. Pero fue detenido por estafas y delitos contra la integridad sexual. Terminó condenado y cuando obtuvo la libertad condicional se fugó hacia Bolivia, donde consiguió una partida de nacimiento original, pero con una identidad falsa. En 2015 llegó a la Argentina y poco después solicitó un DNI para ciudadanos extranjeros", agregaron las fuentes consultadas.

Después de casi siete meses de investigación, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos y la detención del sospechoso.