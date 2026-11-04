Un rugbier argentino de 34 años murió en Australia y su familia organiza una colecta para despedirlo

Loa llegados de Fernando “Nano” Villarnovo, el exjugador de rugby cordobés que murió en la ciudad australiana de Karratha, impulsa una campaña solidaria destinada a reunir los fondos necesarios para cubrir los costos del viaje de los familiares para despedirlo y concretar los trámites administrativos pertinentes.

El deportista, formado en las divisiones inferiores del club La Tablada, vivía desde hacía un tiempo en Australia, donde trabajaba para sustentar sus gastos, de acuerdo con el medio cordobés La Voz del Interior. Previamente, había recorrido distintos destinos como Brasil, Francia, España, Inglaterra, Gales, Uruguay, México, Países Bajos y Estados Unidos.

Hasta el momento, los familiares no comunicaron públicamente los motivos de muerte del joven, pero, ante la necesidad de cubrir los gastos del traslado y las gestiones administrativas necesarias, difundieron los datos bancarios para recibir ayuda económica.

El comunicado y pedido de colaboración de la familia de "Nano"

“Con mucho dolor, despedimos a Nanito, que vivía en Australia. Estamos organizando una colecta para que su papá y su hermana Jor puedan viajar a despedirlo, y para ayudar a cubrir los altos costos de los trámites necesarios”, anunciaron desde el círculo de Villarnovo a través de un mensaje publicado en redes sociales.

La convocatoria detalla que las contribuciones se canalizan mediante una cuenta específica, registrada a nombre de Fernando César Villarnovo. “Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda a acompañar a su familia en este momento tan difícil. Si no podés colaborar, compartir también ayuda”, expresaron al respecto.

Desde el club La Tablada, en el que jugó por años, lo despidieron mediante un comunicado. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Fernando Villarnovo (Clase 1992). Exjugador de Primera División y parte de la familia azulgrana. Acompañamos a sus seres queridos en este difícil momento. Elevamos nuestras oraciones y enviamos nuestras más sinceras condolencias. QEPD”, expresó el club cordobés.

El comunicado del club en el que jugó "Nano"

La noticia del fallecimiento impactó de lleno en el entorno del club durante la previa del clásico programado para el próximo viernes frente al Jockey Club de Córdoba.