Un sepulturero fue detenido por el crimen de su madre, Ester Ríos

20 de mayo de 2020 • 12:12

Un sepulturero , que desde el año pasado estaba siendo buscado como sospechoso del crimen de su madre , fue detenido ayer por la Policía Federal Argentina en Pilar . El hombre vivía con la mujer de 71 años en la localidad de Villa Rosa y hasta estos días seguía cobrando la jubilación de quien aún se encuentra desaparecida.

La familia de Ester Inés Ríos denunció en abril de 2019 su desaparición. No obstante, la ausencia de la mujer en la casa que compartía con su hijo Gustavo Guzman, de 50 años, databa de diciembre de 2018, cuando fue vista en el cumpleaños de una de sus hijas en Villa Astolfi, según relata el portal Diario Resumen de Pilar.

Desde ese mes de abril, cada vez que la familia iba a visitarla o quería contactarla, el hombre argumentaba que su madre se había ido de viaje o estaba visitando a sus hermanas. Luego, una de las hijas de Ester comenzó a dudar y decidió realizar la denuncia.

Fue entonces que efectivos de la policía visitaron la casa de Ester para corroborar la denuncia y se encontraron con Guzmán. Tras esa primera visita, el hombre desapareció. Así, la investigación comenzó con allanamientos al domicilio de Ester para encontrar algún indicio que ayudase a dar con su paradero. Incluso, se realizaron excavaciones en el terreno pero sin ningún resultado. Lo único que se encontró fueron los documentos de ella debajo de la heladera.

"Luego de varios días de diversas tareas de campo, los efectivos federales pudieron determinar que el involucrado merodeaba el barrio porteño de San Cristóbal y que percibía desde hacía varios meses la jubilación de su madre", explicó la policía al portal Diario Resumen al confirmar la detención de Guzmán.

Discrepancias en la familia

No obstante el caso es aún más oscuro. Pues mientras parte de la familia afirma que la denuncia la realizaron en abril tras las excusas de Guzmán, la hermana de de Ester, Angélica, afirma que en realidad la están buscando desde diciembre de 2018, la última vez que la vieron.

"Esto es muy misterioso, cuando mi hermana desapareció fui muchas veces a la quinta y una de las hijas vendía todo. Un caso muy raro, cómo podía vender si mi hermana no estaba, es muy raro, quiero saber si la mataron, dónde está, qué le hicieron. Es algo que me pone muy mal", dijo Angélica a Resumen.

Además, se mostró angustiada con las actitudes de su sobrina: "Yo recorrí todo, recibí amenazas de esa hija que vendió todo, me decía que me iba a reventar la cabeza si me seguía acercando a la casa. Ojalá podamos saber qué le pasó a mi hermana. No quiero que el caso quede impune".