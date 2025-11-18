Un temporal castigó a la Patagonia; EE.UU. dará prioridad para la visa a los asistentes al Mundial
La Casa Rosada cargó de nuevo contra el Instituto de la Yerba; Casación busca acelerar la causa Cuadernos; ya están definidos los cruces del Clausura. Estas son las noticias de la mañana del martes 18 de noviembre de 2025
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- La Casa Rosada, contra el Instituto de la Yerba. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno ordenó que el organismo, nacido en 2002 para regular la actividad y fijar precios, no dicte normas que provoquen distorsiones en los precios o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda. Es decir, le impidió que dicte cualquier medida que pueda afectar la competencia en el mercado.
- Casación se reúne con los jueces de la causa Cuadernos para definir un nuevo esquema en el proceso. Antes de la tercera audiencia, los magistrados van a intentar llegar a un acuerdo con los integrantes del Tribunal Oral Federal 7 y evaluar distintas medidas, ya que con la modalidad actual el juicio podría durar más de tres años. Los jueces analizan aumentar las frecuencias de las sesiones a tres por semana y priorizar la presencialidad para acelerar el proceso.
- Un temporal afectó a la Patagonia. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas naranja y amarillo por vientos muy fuertes en Río Negro, Santa Cruz y Chubut. Las provincias suspendieron las clases, restringieron la circulación en rutas y extremaron las medidas de seguridad. Hubo voladuras de techos, barcos hundidos y ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora.
- Estados Unidos va a agilizar los trámites de las visas para los hinchas extranjeros que tengan entradas al Mundial. Quienes hayan adquirido sus tickets podrán acceder a facilidades en los trámites migratorios. El mecanismo, presentado como “FIFA Pass” por Donald Trump y Gianni Infantino, le permitirá tomar turnos prioritarios en los consulados estadounidenses a quienes tengan entradas: “los adelantaremos en la fila”, explicó el Secretario de Estado, Marco Rubio.
- Quedaron definidos los cruces de octavos de final del Clausura. Boca se enfrenta a Talleres; Vélez juega con Argentinos; Lanús, con Tigre; Racing se mide contra River; Rosario Central con Estudiantes; Central Córdoba con San Lorenzo; Unión espera a Gimnasia y Esgrima, y Riestra a Barracas Central. Los playoff se juegan a partir del próximo fin de semana.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o Google Podcast, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Otras noticias de Podcasts
Más leídas de Sociedad
- 1
“Gigante de la cardiología infantil”: un prestigioso cirujano será declarado personalidad destacada de la ciudad
- 2
Hoy es el Día del Trabajador Judicial en la Argentina: ¿se pasa el asueto?
- 3
El drama de Alejandra Maglietti: la explosión en Ezeiza destruyó la fábrica de su pareja
- 4
¿Qué causó la explosión? Comenzó el peritaje en el Polígono Industrial de Ezeiza, donde todavía hay columnas de humo