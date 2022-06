Un voraz incendio se desató en un depósito de autopartes en el partido de Esteban Echeverría

Un feroz incendio se desató en las últimas horas del martes sobre un depósito de autopartes en el partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. El siniestro se produjo a pocos metros de la Ruta 4 -más precisamente en el Camino de Cintura- y fue captado por un vecino que lo grabó con su celular. Si bien no hubo víctimas, los dueños de la fábrica lamentaron los inmensos daños materiales producidos por el fuego.

Las llamas comenzaron a observarse a kilómetros de distancia poco después de las 21. Fue así como residentes del partido bonaerense dieron cuenta de lo que estaba sucediendo y pudieron alertar a la Policía. Rápidamente, más de 10 dotaciones de bomberos acudieron al lugar y trabajaron por más de una hora con el único objetivo de sofocar el fuego. Entre ellos, había integrantes de los cuarteles de Lomas de Zamora, Ezeiza y el mismo partido de Esteban Echeverría.

Debido al momento del día en el que se desató el incendio -cuyas causas no son del todo claras-, no había ciudadanos alrededor del lugar. Además de ello, se trata también de una zona la cual no cuenta con domicilios y/o viviendas particulares. Funciona ante todo como un lugar de comercios y depósitos de tipo industrial, característica que disminuyó en gran medida la posibilidad de que haya víctimas fatales.

En lo que resta de la madrugada, se dispondrá de una guardia para terminar de apagar el fuego y evitar que se propague. El jefe de Bomberos echeverriense, Cristian Tapia, brindó mayores precisiones sobre lo ocurrido en C5N. “Al llegar al lugar [el fuego] se encontraba generalizado el depósito y por eso se empezó a hacer tareas de convocatoria y a extinguir el mismo”, dijo y agregó: “Teníamos propagación hacia el local de al lado, el cual tiene ácido adentro”.