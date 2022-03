Una bola de espejos cayó sobre la cabeza de una joven en un boliche

Una situación cotidiana que podría haber terminado en tragedia. En el marco de una noche de festejos en el boliche Suburbia, ubicado en la localidad mendocina de Godoy Cruz, una bola de boliche se desprendió del techo e impactó sobre la cabeza de una joven de 26 años.

La información fue confirmada por medios locales. Tras ser trasladada de urgencia al Hospital Central, según reportó el diario Los Andes, se precisó que sufrió lesiones de levedad y se encuentra fuera de peligro.

La bola de espejos cayó cuando la joven disfrutaba de una cena junto a amigos. “Nunca viví una situación parecida, por lo que no sé qué estaba bien y qué no en cuanto a la seguridad del lugar. Estábamos de sobremesa, terminando de cenar, cuando de repente se descolgó una bola gigante y me dio de lleno en la cabeza. Después de eso rebotó y rompió todo lo que había en la mesa”, contó la joven de 26 años al diario mendocino, al tiempo que prefirió preservar su identidad.

En este contexto, el propietario del boliche, Carlos Fernández, destacó que el establecimiento está sujeto a controles de seguridad e inspecciones de forma periódica. Según indicó, se partió un perno que sujetaba la bola, lo que derivó en el accidente que catalogó “una desgracia con suerte”.

Además, Fernández indicó que ya trabajan en tareas de reparación y refuerzo de demás elementos para prevenir una situación similar. El hombre proyectó que el local bailable tendrá su reapertura habitual el próximo fin de semana.

El accidente

La joven arribó para festejar un cumpleaños minutos después de las 22. Mientras disfrutaba con amigos, la bola se desprendió y cayó sobre su cabeza. “Se empezó a juntar gente alrededor mío”, recordó, y precisó: “Dos chicas estuvieron al lado mío todo el tiempo y se presentaron como enfermeras, pero creo que era gente que había ido de forma particular y estaba en otras mesas”.

Mientras que descartó que personal del establecimiento se haya aproximado a brindar asistencia, la joven indicó que se utilizaron hasta servilletas de papel para sanar cubrir sus heridas, antes de que se haga presente una ambulancia del Servicio Coordinado de Emergencias, a cargo del traslado al Hospital Central.

Por último, Fernández enfatizó: “Ahora vamos a tomar otros recaudos y a las bolas espejadas les vamos a poner una cadena aparte. De esta manera, si se vuelve a cortar el perno, va a quedar colgada y no se va a caer”.