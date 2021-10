Una cuestión de amor

Ser madre me hace feliz, ser hija de mi madre me hace feliz, ser un poco madre de alguien que ya no la tiene también me hace feliz.

Pero creo que lo que más me hace feliz es amar y sentirme amada.

Hoy quiero homenajear a mi madre que con sus 89 años no deja de sorprenderme y enseñarme.

A mis hijas, Marianela y Sofía que me enseñan todo el tiempo a ser cada día mejor persona, a mirar con otros ojos, a crecer.

A todas aquellas madres que hicieron lo que pudieron y cómo pudieron porque era lo que sabían y podían hacer.

A todos aquellos hijos que pueden perdonar los errores de sus madres porque los hace más libres y más felices.

A todas aquellas que maternan de diferente forma, maternan un trabajo, una mascota, un sueño.

A todas aquellas madres que partieron sin poder ver crecer a sus hijos.

A las que quieren serlo y no pueden.

A las que perdieron a sus hijos.

A las que se animan a adoptar.

A las que eligen no tener hijos porque también es un acto de amor.

Porque maternar no es una cuestión de género, de forma, de nada.