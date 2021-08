Una infectóloga criticó la vuelta del público a los estadios: “No es oportuno por la situación epidemiológica”

Al anunciar ayer la realización de una prueba piloto para el regreso del público a los eventos masivos, el Gobierno dijo contar con el respaldo del “comité de expertos” que lo asesoran en materia sanitaria. Sin embargo, lo cierto es que no existe un consenso absoluto entre los epidemiólogos con respecto a la medida. Por ese motivo, con el correr de las horas empiezan a aparecer voces disidentes como la de la epidemióloga Elena Obieta, que advirtió sobre la amenaza que supone la variante delta y consideró inadecuada la decisión del Ejecutivo.

“Creo que no es oportuna la realización de ningún evento multitudinario por la situación epidemiológica que tenemos en la Argentina”, enfatizó la Médica infectóloga y jefa de servicio de enfermedades transmisibles de la Municipalidad de San Isidro, y agregó: “No hay que olvidar que, aún sin tener predominancia de cepa delta -aunque ya tenemos algo de circulación comunitaria-, ayer tuvimos más de 8000 casos en todo el país”.

En diálogo con CNN Radio, Obieta desestimó incluso la utilización de “pasaportes sanitarios” para que personas vacunadas con dos dosis contra el Covid-19 puedan ingresar a un evento masivo. Es que, según explicó, “con la cepa delta esto no evita la posibilidad de que tengas un brote”. En ese sentido, aludió a un reciente estudio realizado tras una celebración multitudinaria en Estados Unidos. En esa oportunidad, se produjo un brote por la variante de origen indio aunque el 72% de los asistentes tenía el esquema completo de vacunación.

“Esta nueva cepa es 60% más contagiosa que las variantes que conocimos antes”, advirtió la epidemióloga, e insistió en que la insuficiencia de medidas de prevención no solo promueve la circulación del virus en la comunidad, sino que a su vez puede dar origen a la creación de nuevas cepas.

De esta forma, pidió evitar las “aglomeraciones, el no uso del barbijo, el mantener los ambientes sin ventilar y el no respetar la distancia de un metro y medio”. “No hay peor norma que la que no se cumple, entonces tenemos que seguir extremando los cuidados, más aún en las circunstancias de estas cepas más resistentes”, sentenció.

Sobre el tramo final de la entrevista, la experta insistió en que la campaña de vacunación en la Argentina no llegó al punto necesario para prevenir un nuevo brote de Covid-19 y reveló cuál sería el número de inmunizados necesario para lograr cierta barrera inmunitaria. “Este virus nos corre el arco todo el tiempo. Con las cepas originales, el año pasado pensábamos que con un 60% o un 70% de inmunidad de rebaño íbamos a estar bien. Con casos como la cepa delta, tenemos que tener una inmunidad de rebaño del 80% u 85%”, aseguró.

LA NACION