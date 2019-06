La joven denunció al empleado del local que le tomó fotos en el probador

20 de junio de 2019 • 13:14

Una joven de Bahía Blanca difundió por redes sociales la situación de acoso que vivió cuando fue a comprar ropa a un local de esa ciudad y, mientras estaba en el probador, un empleado le sacó fotos con su celular.

Pamela Cáceres contó que ingresó a un comercio de ropa en la zona céntrica el sábado pasado y que cuando entró al probador para medirse una remera se sorprendió al ver que la registraban con un teléfono.

"Cuando estaba cambiándome, noté que por debajo del probador, este señor estaba sacándome fotos con la cámara frontal de su celular", contó la joven a través de su cuenta de Facebook.

Cáceres indicó que inmediatamente le reclamó al vendedor por la situación y señaló que el empleado le respondió: "Perdoname, negri, no sé qué me pasó, te regalo la prenda, no digas nada, voy a perder a mi familia", y se resistió a darle el celular.

La joven, que estaba sola en el local, decidió salir y llamar a la policía mientras mantenía encerrado al vendedor. Luego realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y alertó a las jóvenes para que tengan cuidado en el posteo donde difunde fotos y nombre del local de ropa en cuestión.