Camila contó que pudo escapar "de casualidad"

Una joven modelo de 22 años publicó en su cuenta de Instagram un audio de seis minutos en el que registró las amenazas que le hizo su expareja, un empresario porteño de 32 años que la golpeó e intentó matarla.

-Mirá, no voy a parar hasta que no te vea arrodillada suplicando que por favor no te haga más maldades. Te mato ahora, eh -le dijo Esteban Mallorca Tebaldi a Camila mientras estaban dentro de su auto.

Ellos habían empezado una relación en noviembre del año pasado y se fueron a vivir juntos en enero. Desde ese momento, el trato de él cambió y comenzaron las peleas y las agresiones.

Los golpes que sufrió Camila

El sábado pasado, Esteban estaba en una fiesta junto con su novia y se puso celoso. Se enojó, la tomó del brazo y se fue del salón a los gritos, en medio de un escándalo.

Camila contó en su posteo que Esteban al amenazó en el viaje y que luego la golpeó y la ahorcó salvajemente cuando llegaron a su casa. "Salí viva de casualidad porque él se resbaló en el baño mientras me ahorcaba y recién ahí pude escaparme", escribió.

Los golpes que sufrió Camila

En pocos días, la historia de Camila se viralizó. Luego de hacer la denuncia, la policía detuvo a Mallorca Tebaldi en medio de incidentes. Según informaron fuentes oficiales, el acusado rompió los precintos que le pusieron en sus manos, golpeó a dos prefectos e intentó escapar.

El empresario ahora se encuentra en libertad, pero lleva una tobillera electrónica porque la Justicia determinó esta semana que debe estar a más de 500 metros de distancia de Camila.

Su expareja también lo denunció

La joven Natalia Cometto convivió un año con Mallorca Tebaldi hasta que decidió irse del país, cansada de los maltratos.

"Me puse en contacto con Camila después de que publicará la foto. Ella tenia mucho miedo, pero admiro la valentía que tuvo", dijo Cometto al programa Más Info, por LN+.

Natalia Cometto junto a Mallorca Tebaldi

"Cuando empecé a salir con él todo era color de rosa, una relación normal. Los ataques se dieron en los últimos meses y cada vez con más intensidad", contó.

Según Cometto, "Esteban necesita tener a su pareja todo el tiempo en casa para controlarla, saber qué hace, con quién habla. Por eso en los dos casos nos propuso irnos a vivir con él al poco tiempo".

La joven, que en la actualidad vive en Londres, dijo que empezó a pegarle a la mesa cuando se enojaba y terminó tirándola en una cama para ahorcarla con la fuerza de sus dos manos.

"En ese momento tuve que decidir entre mi felicidad o una relación imposible. Me fui de Buenos Aires porque tenía mucho miedo. Hoy no quiero volver ni para Navidad", dijo.