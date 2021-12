Fabiola Yañez armó el arbolito con un ornamento particular y dijo que será “una Navidad muy especial”

En el día que celebra la Inmaculada Concepción de María, según declaró el Papa Pío IX en el año 1854, la gran mayoría de los países del mundo eligen esta fecha para armar el arbolito de Navidad. Entre ellos, la Argentina. En este contexto, las redes se inundaron con fotos de arbolitos, y en esta oleada no faltó la primera dama, Fabiola Yañez.

En su perfil de Instagram, Yañez difundió un breve video con la música de la canción We wish you a Merry Christmas, que la registró risueña en el proceso de colgar los últimos ornamentos del arbolito. Allí se la vio colocar un par de escarpines blancos, en medio de un arbolito repleto de adornos en tonos azules y plateados.

“Todo listo para una Navidad muy especial” , escribió la primera dama, y sumó el emoji de un bebe y un arbolito de Navidad.

El posteo se llenó de algunos cálidos mensajes y otros con pedidos de trabajo y un próspero próximo año.

El Gobierno nacional oficializó el embarazo de la primera dama, Fabiola Yañez, a fines del mes de septiembre. Los rumores del embarazo surgieron un mes previo al anuncio, luego de que se subiera a su cuenta oficial de Instagram una foto en la que se la veía sentada tomándose la panza de forma sugestiva.

El anuncio de Alberto Fernández

Alberto Fernández anunció el sexo del bebe que espera la pareja presidencial en octubre, en el Día de la Madre.

“Como saben, junto a Fabiola vamos a ser padres. Hoy sabemos que será un niño”, contó entonces el primer mandatario, que ya es padre de Dhyzy. “Nos hace muy felices decirles que nos amamos, que amamos a nuestro pequeño bebé, que amamos formar una familia en nuestra querida Argentina”, añadió Fernández en la publicación que Yáñez compartió en sus historias.

“Feliz Día de las Madres. Ustedes han sido un ejemplo que nunca olvidaremos y que nunca olvidaré”, las homenajeó el Presidente. Dijo también que la Argentina “está en deuda con las madres” porque ellas aguantaron “el peso más duro” de la pandemia.

“Ellas han sostenido a las familias y al país. Han sufrido, a veces de manera irreparable, pero su amor y su determinación nos han mantenido. Solo una madre sabe el valor de luchar por la vida. Ellas han sido un ejemplo de resistencia. Ellas son un ejemplo de recuperación”, escribió Fernández.

“Ahora que empezamos a recuperar nuestra vida, ahora que volvemos a abrazarnos en su día, ahora que podemos volver a decirles presencialmente que las queremos… Ahora es el momento de decirles también ‘gracias, muchas gracias por todo y por tanto’. La Argentina está en pie por ellas y avanza con ellas. Sí, gracias por tanto”, remarcó el primer mandatario, con un mensaje apuntado además a la postpandemia.

De esta manera, el jefe del Estado espera a su segundo hijo, el primero con Yañez, de 40 años, que es actriz y periodista.