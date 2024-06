Una ONG le pidió a la Justicia que la sanadora rosarina Leda Bergonzi demuestre sus supuestos poderes

Escuchar

Pablo Salum, referente de la ONG Libre Mente y conocido por haber sido sometido por la Escuela de Yoga y luchar contra las sectas, realizó un pedido formal a la Justicia federal para que se le realicen las pericias correspondientes a Leda Bergonzi, la rosarina que asegura tener poderes de sanación. La mujer tiene en su haber varias polémicas, como cuando a inicios de este año, desde un encuentro en Chile donde le imponía las manos a la gente con el objetivo de sanar, dijo que “el cáncer tiene un origen, que es la falta de perdón. El cáncer es todo emocional”.

Tras la controversia que generaron sus dichos, Bergonzi salió a aclarar en su momento que “no pedimos que la gente deje la medicina”. Como la mujer continúa haciendo sus actividades en el interior del país, Salum, que encabeza hace tiempo una causa contra las sectas, avanzó contra ella ante la Justicia. “Con el fin de verificar si Bergonzi efectivamente tiene poderes de sanación, tal como ella y los medios de prensa lo afirmaron en reiteradas oportunidades”, escribió en su cuenta de la red social X.

A su vez, agregó: “Vuelvo a invitar públicamente a Bergonzi a ir al pabellón de Oncología del [Hospital de niños] Garrahan junto a la Justicia y un gabinete interdisciplinario de científicos para que nos muestre sus poderes de sanación”. Salum instó al gobierno de Santa Fe a ser el impulsor de esta iniciativa.

Para la ONG que él lidera, Bergonzi ejerce una “manipulación psicológica” al “captar víctimas vulnerables diciendo que tiene poderes de sanación”. Salum convocó públicamente “a todas las personas que fueron captadas a través de los medios de comunicación para ser sanadas por ella y que, lamentablemente, siguen enfermas, a que se sumen a las denuncias”.

“Todos los que jugaron con la salud, derechos y recursos económicos de estas personas deben responder ante la Justicia y pagar las consecuencias. No se queden callados”, agregaron desde la ONG. En diálogo con el medio rosarino Cadena 3, Salum dijo que la denuncia no busca desafiar a Bergonzi, “sino defender los derechos y la sanidad pública”. El activista compartió su experiencia personal con gurús cuando era niño y cómo afectaron negativamente a su madre.

“Hace más de 30 años que estoy en esta lucha y no comenzó con una meta de desafiar a nadie, sino más bien que otros no pasen por lo que yo pasé desde muy niño a nivel personal entonces. Mi madre tenía un inconveniente de salud y los médicos no le encontraban la solución. Entonces comenzó a ser captada por distintos tipos de gurú, muchos similares a Leda, que le decían que le gana sanar mágicamente”, explicó. “Si esta señora dice que sana, que lo demuestre ante la Justicia”, enfatizó.

