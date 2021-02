Vacaciones 2021: cayó un 95% la salida de argentinos del país

Las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus Covid-19 en el mundo tuvieron entre los rubros más afectados al de los viajes. Según los datos oficiales de Migraciones a los que accedió LA NACION, el egreso de argentinos y extranjeros con DNI argentino bajó un 95% en los primeros dos meses del verano: diciembre de 2020 y enero de 2021, respecto de los mismos meses un año antes.

Si se tienen en cuenta los números totales, en los primeros dos meses de la temporada prepandemia el egreso fue de 4.107.064 personas: 1.930.730 en diciembre de 2019 y 2.176.334 en enero 2020. En tanto, en los últimos dos meses, solo salieron del país 206.497 personas: 96.429 en diciembre y 110.068 en enero. Esto significa una baja del 95%.

Movimiento en el aeropuerto de Ezeiza durante la cuarentena por el COVID19 Hernán Zenteno - LA NACION

La abrupta caída vino acompañada también de un cambio en los destinos elegidos por los argentinos. Brasil, destino al que viajaban tres de cada 10 argentinos la temporada pasada, pasó de liderar el ranking a estar en tercer lugar, detrás de Chile y de los Estados Unidos.

En el arranque del verano anterior, los 10 países más elegidos por los argentinos fueron: Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Estados Unidos, Perú, España, Panamá y México. En tanto, el ranking de los últimos dos meses fue encabezado por Chile, seguido de los Estados Unidos, Brasil, Paraguay, España, Uruguay, México, Perú, Bolivia y Panamá.

“Es algo bueno. Si solo un 5% de la población que antes salía al exterior ahora no lo hizo es algo positivo. La idea no es que no viajen, incluso en noviembre habíamos habilitado el ingreso de turistas a la Argentina para comenzar a normalizar el país, pero visto y considerando las nuevas cepas circulantes en países limítrofes como Brasil, nosotros queremos que los argentinos en un momento así vacacionen en el país. Sé que fue un año muy difícil. Entonces, si alguien necesita descansar lo puede hacer perfectamente en la Argentina y no exponerse en un lugar donde hay nuevas cepas que tienen una transmisión mucho más rápida y contagiosa”, dijo a LA NACION Florencia Carignano, directora nacional de Migraciones.

La funcionaria, cuyo organismo depende del Ministerio del Interior, agregó: “Todos queremos volver a la normalidad lo más rápido posible, que en marzo comiencen las clases y que se reactive la actividad económica. Nuestro mensaje no es que no viajen, sino que le recomendamos que difieran los viajes”.

Consultada por estos datos, Marilina Ríos, de Kon Tiki Viajes, analizó: “El sector se vio superafectado, hubo quiebre de minoristas. Creo que las agencias chicas son las que mejor se pueden sostener en el contexto actual. Lo que ayudó mucho fue lo de previaje y el turismo nacional. Fue lo que más se vendió para enero y febrero porque los pasajeros recuperaban el 50% del valor del viaje”.

“En lo que respecta a viajes internacionales, lo que más vendimos fue México y República Dominicana. Es decir, la zona del Caribe. Sobre todo porque no había grandes diferencias de precio con respecto a Brasil. Y en el caso de México no se exige PCR para el ingreso. Muchos pasajeros quieren evitar hacer un testeo a la ida cuando saben que a la vuelta es obligatorio”, detalló la agente de viajes.

Chile y Brasil: los dos extremos del cambio

“Por lo que podemos ver, a la gente le agarró un poco de miedo ir a Brasil por toda la información que estuvieron recibiendo y viendo de lo que pasaba en ese país. Vimos que Brasil no tomó ninguna medida de restricción durante todo el año pasado. Fue un país, a diferencia de nosotros, que estuvo abierto todo el año”, analizó Carignano.

Luego habló del caso de Uruguay y explicó: “Creo que influyó mucho que estuviera cerrado, que solo pudieran ingresar residentes, y que también se cerraran las fronteras terrestres. Que solo sea a través de Buquebús el viaje porque ellos tienen un laboratorio arriba del barco para hacer análisis PCR. Lo que nos pasa con las fronteras terrestres es que los pasos no te hacen los PCR, no tienen los laboratorios. Entonces, las personas llegan ahí, sin el PCR y no se lo pueden hacer. Por eso se decidió cerrar la frontera terrestre. Nos queríamos asegurar de que las personas que venían de vacacionar de afuera tenían un PCR que no es 100%, pero nos garantiza determinado porcentaje”.

“Este fenómeno de Chile se puede deber a que Brasil tiene precios muy altos. Entonces, las personas buscan otras alternativas”, dijo Ríos, y detalló: “La programación aérea también influye. Gol, por ejemplo, canceló su programación hasta marzo. Aerolínea los vuelos a Arrecife y Salvador. Hoy volar al norte de Brasil significa dos o tres escalas. Es más, la mayoría de los vuelos a Río de Janeiro hoy son con escala en San Pablo. Eso hace también que la gente elija pasar menos tiempo en los aeropuertos. En este caso, toman un vuelo a Santiago de Chile y están en dos horas”.

Sobre lo que espera para el mes en curso, la funcionaria nacional dijo: “Tengo fe que en febrero tengamos un porcentaje menor incluso de personas que viajen al extranjero. También hay que tener en cuenta que se redujo la cantidad de vuelos. Más allá de que están viniendo bastante vacíos”.

“De no ser estrictamente necesario, que tratemos de quedarnos en el país. Ese es el tono de recomendación a la gente. Ezeiza está abierto, pueden salir y entrar las veces que quieran los argentinos, siempre que cumplan los requisitos sanitarios y migratorios que les imponga el país”, cerró la titular de Migraciones.

Las restricciones que rigen en la actualidad

El lunes se actualizaron las restricciones para las salidas al exterior y el ingreso al país. Entre los datos más destacados, se mantiene la suspensión de los vuelos desde y hacia Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Esta medida surge de una recomendación del Ministerio de Salud a raíz del surgimiento de la nueva cepa de Covid-19.

Además, se redujo la frecuencia de vuelos con Estados Unidos, México y Europa en un 30% y con Brasil un 50%. Quienes tengan tickets desde o hacia alguno de estos destinos, deben consultar con la aerolínea antes de ir al aeropuerto.

El ingreso de extranjeros al territorio nacional queda restringido, salvo casos expresamente autorizados por Migraciones y cuando se trate de reunificación familiar, por cuestiones laborales o de salud. Además, quienes salgan del país deberán completar la Declaración Jurada electrónica, disponible en la página de Migraciones, dentro de las 48 horas previas a abordar y cumplir con los requerimientos del lugar de destino.