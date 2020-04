En las últimas horas se realizaron las primeras pruebas de la vacuna contra el covid-19 en humanos. Ahora, se conocieron las primeras imágenes de los voluntarios. Fuente: LA NACION

Un ambicioso proyecto para desarrollar una vacuna contra el coronavirus covid-19 que se inició en la Universidad de Oxford , en Inglaterra, mostró importantes avances en las últimas horas. Se trata de un prototipo que se empezó a probar ayer en 510 voluntarios de entre 18 y 55 años , de quienes, ahora, se dieron a conocer algunas imágenes.

Los investigadores administraron la primera dosis de la vacuna a algunas personas, mientras que otros recibieron la vacuna contra la meningitis , y solo los médicos sabrán quién recibió cada tipo de inyección. Los especialistas del Oxford Vaccine Group planean repetir el mismo procedimiento mañana sábado 25 de abril.

Los dos primeros voluntarios fueron la microbióloga Elisa Granato y un investigador dedicado al estudio del cáncer llamado Edward O'Neill . Ambos prestaron su ayuda para un desarrollo que podría tener resultados efectivos. Granato, por su lado, declaró estar emocionada por apoyar los esfuerzos para luchar contra la pandemia. La mujer, que participó del procedimiento en el día de su cumpleaños, manifestó: "Como no estudio los virus, me siento un poco inútil en estos días, así que sentí que esta es una manera muy fácil de apoyar la causa".

En tanto, O'Neill apuntó que prestarse para este tipo de estudios "parece la decisión correcta": "Es la única manera en la que podremos combatir esta enfermedad y ganarle más rápido". Además, el hombre contó que su mujer está al tanto de su participación en el estudio, aunque no le contó a su hijo para no preocuparlo. "Él solo pensó que papá se iba a trabajar hoy y creo que voy a trabajar para algo diferente a lo normal", sostuvo.

La profesora de vacunología del Instituto Jenner , Sarah Gilbert , a cargo de dirigir la investigación preclínica, dijo que hay un 80 por ciento de posibilidades de que la vacuna funcione. "Personalmente, tengo muchísima confianza en esta vacuna", le dijo a la prensa. "Por supuesto, tenemos que probarlo y obtener datos de humanos. Tenemos que demostrar que realmente funciona y evitar que las personas se infecten con coronavirus antes de usar la vacuna en una población más amplia".

Andrew Pollard , profesor y director del Oxford Vaccine Group, a cargo de liderar el ensayo, explicó: "Estamos en el tramo final de esta ola epidémica actual. Si no nos apuramos, no podremos saber si la vacuna funciona en los próximos meses, aunque sabemos que habrá más casos en el futuro porque este virus todavía no se fue y no se irá espontáneamente".