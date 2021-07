Vacuna de Moderna: Cuándo estiman las autoridades argentinas que será aprobada para aplicarla a menores de 18 años

Mientras que el 43,7% de los argentinos recibió al menos una dosis de alguna vacuna contra el coronavirus, y el 11,1% cuenta con el esquema completo, hay un grupo poblacional que aún no recibió ni una sola inyección para prevenir contagios o cuadros graves de Covid-19: los menores de 18 años. En algunos casos, la situación es apremiante porque tienen discapacidades que los convierten en grupos vulnerables. Por ahora, para ellos la única vacuna autorizada, y que ya es utilizada en la campaña de inmunización de los países que la compraron, es la de Pfizer. Mientras que la de Sinopharm se aplica a menores de edad, pero solamente en China.

La última novedad para los argentinos menores de 18 años es que el Gobierno firmó un acuerdo con el laboratorio norteamericano Moderna para la compra de 20 millones de dosis de su vacuna contra el Covid-19. Se espera que la distribución de esa vacuna a nivel local comenzará en el primer trimestre del año que viene. Pero, si bien el laboratorio ya pidió la autorización a la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y a las autoridades suizas y canadienses para empezar a utilizarla en jóvenes que tengan entre 12 y 17 años, según informó el ministerio de Salud de la Nación a este medio, aún no ha sido aprobada para ese grupo etario, aunque esperan que esa autorización se concrete este mes.

Dosis de la vacuna fabricada por Moderna

“Moderna anunció un acuerdo de suministro con el Gobierno de la Argentina por 20 millones de dosis de la vacuna Covid-19 de Moderna o su variante candidata de vacuna de refuerzo actualizada, si está autorizada, para comenzar la entrega en el primer trimestre de 2022″, indicó la compañía norteamericana, en un comunicado. Este acuerdo es el primer contrato que permitirá recibir vacunas basadas en la plataforma ARNm y habilita la posibilidad de obtener durante este año una donación de dosis de parte de Estados Unidos.

En cuanto a la vacuna de Sinopharm, el Gobierno de Alberto Fernández ya solicitó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) avance con el estudio de la documentación que reúne los análisis clínicos sobre la seguridad y eficacia de la vacuna en los menores de edad, tal como lo hace China con los chicos de 3 a 17 años. Según indicaron fuentes del ministerio que conduce Carla Vizzotti a LA NACION, aún no hay novedades sobre el estudio de la documentación requerida.

“La primera en ser aprobada para menores de 18 años fue la de Pfizer. Esa aprobación no tiene que ver con la plataforma de la vacuna, que es de ARNm, al igual que la de Moderna, sino que, estimo, avanzaron muy rápidamente con los estudios por la capacidad económica que tienen para llevar a cabo esas pruebas”, argumenta Daniela Hozbor, directora de grupo en el Laboratorio VacSal de la Universidad Nacional de La Plata e investigadora principal del Conicet.

La especialista explica que Moderna divulgó los resultados de los ensayos clínicos a menores en los que analizaron 3700 casos que demostraron que la vacuna es “tremendamente eficaz” para prevenir la enfermedad.

Hozbor describe que, en primer lugar, las vacunas atraviesan una etapa de ensayos preclínicos, es decir, se prueba, por ejemplo, en roedores y luego se pasa a las pruebas con personas. “Cuando se empieza a probar en humanos se arranca por la población que cuenta con un sistema inmune robusto. Luego los estudios se enfocaron en los adultos mayores porque son los más afectados por el virus. Por eso aún hay pocas vacunas aprobadas para los chicos, pero es verdad que hay menores con enfermedades de base que son igual de vulnerables que una persona mayor y es hora de que entren en los grupos priorizados”, agrega Hozbor.

Hasta el momento, la única vacuna que se usa masivamente en menores de edad es la de Pfizer

En cuanto a las otras vacunas o tratamientos que están en estudio para los menores de 18 años, Hozbor señala que, en teoría, la Sinopharm se podrá utilizar. También indica que las vacunas cubanas se sometieron a ensayos clínicos en población joven y entregaron buenos resultados. Por último, menciona un spray nasal desarrollado por Rusia para niños hasta los 12 años. “Esta versión de la vacuna rusa contra el coronavirus tiene forma de aerosol nasal que es adecuada para niños de 8 a 12 años, y planean lanzar el nuevo producto a partir de septiembre”.

Eduardo López, infectólogo y asesor presidencial durante la pandemia, sostiene que el desarrollo de Moderna tiene varias ventajas, aunque aún no fue autorizada para ser usada en niños. “La vacuna de Moderna tiene a favor que se mantiene a -20 grados y no a -70, como la de Pfizer. Estas vacunas, salvo las reacciones alérgicas, tienen menos efectos adversos que las vacunas vectoriales. Por ahora están haciendo estudios de fase dos y tres en niños. Han completado el estudio en adolescentes de 12 a 17 años, pero aún no fue autorizada. Los niveles de anticuerpos que genera esta vacuna, al igual que la de Pfizer, son muy altos”.

Sobre las otras vacunas que se aplican en el país, o que potencialmente podrían llegar, un artículo publicado en la prestigiosa revista científica Nature señala que aún no está claro cómo las preocupaciones por los coágulos sanguíneos potencialmente relacionados con las vacunas Oxford-AstraZeneca y Johnson & Johnson afectarán los ensayos pediátricos. La Universidad de Oxford, Reino Unido, ha detenido una pequeña prueba en niños de 6 a 17 años que comenzó en febrero. Johnson & Johnson anunció a principios de abril que iba a comenzar a incluir a adolescentes en un ensayo en curso, pero desde entonces ha detenido todos sus ensayos a medida que se investigan los coágulos.

Mientras que a mediados del mes pasado, China aprobó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus CoronaVac para menores de entre 3 y 17 años, informó la farmacéutica Sinovac, desarrolladora del fármaco. El presidente del laboratorio, Yin Weidong, fue el responsable de anunciar la noticia, aunque aclaró que “todavía no se decidió cuándo se empezará a utilizar” en la campaña de inmunización masiva. Esta vacuna no se aplica en la Argentina.