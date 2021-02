Vacunación vip: enfermeras denunciaron que cancelaron sus turnos y les dieron las dosis a otras personas

Tras el escándalo por la vacunación vip, un informe de Telefe Noticias reveló este miércoles la denuncia de un grupo de enfermeras que acusa al Hospital Balestrini de La Matanza de darles sus dosis a otras personas que no son profesionales de la salud.

La primera en dar su testimonio fue Tania Gutiérrez, una enfermera que tenía su turno para vacunarse el 16 de enero pasado. “Me anoté apenas abrieron la inscripción. Cuando me presento, el vacunatorio estaba cerrado y un señor de seguridad me dijo que el hospital se había quedado sin vacunas. Días después volví y me dijeron lo mismo, pero que cuando se empezaran a aplicar las segundas dosis podía volver y, si le sobraban, me iban a vacunar”, comenzó su relato.

Sin embargo, tiempo después, y al no ser contactada se acercó a un centro de salud y se enteró que aparecía como si le hubiesen aplicado una dosis. “Me dijeron que en el sistema yo ya figuraba como vacunada, que nunca me iban a volver a dar un turno”, dijo.

“Me da mucha angustia e impotencia. Nosotros trabajamos sin parar, nos suspendieron vacaciones, se enfermaron muchos, y mi vacuna se la dieron a alguien. Perdí a dos compañeros, estuvieron muy graves, y yo no me quiero morir”, agregó entre lágrimas.

Por otra parte, Lorena Duete, técnica de laboratorio, y Noelia Yegros, también enfermera, denunciaron irregularidades en el mismo hospital. Ambas se anotaron en diciembre y le dieron turno para el 16 de enero. “Dos días antes nos enviaron un mail cancelándolo y nunca más recibimos una respuesta. Hasta el día de hoy seguimos esperando”, coincidieron.

Tanto Duete como Yegros en el sistema figuran como personas no vacunadas que aún esperan su primera dosis. Sin embargo, reclaman que esas vacunas se las dieron a otras personas. “Gente que trabaja dentro del hospital llevó familiares a vacunarse. Es un secreto a voces”, sostienen.

Los tres testimonios recolectados aseguran que hay decenas de casos similares. “Hablando con otros compañeros que tenían turno el mismo día y en el mismo hospital, me contaron que les pasó exactamente lo mismo que a mí”, dijo Gutiérrez.

“Hay gente que trabaja ahí que llevó al tío, primo, hermano y abuelo a vacunarse y los anotaron como si fueran profesionales de la salud”, revelaron.

Por último, señalaron que personas que no pertenecen a grupos de riesgos pero trabajan en el hospital “fueron vacunados antes que a los propios enfermeros y médicos”.

