Vacunas en carrera contra el ébola: la OMS amplía los ensayos en medio de un brote que ya dejó más de 5300 muertos

Mientras la República Democrática del Congo enfrenta una de las epidemias de ébola más graves de los últimos años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió ampliar la búsqueda de nuevas herramientas para frenar el virus. Este miércoles recomendó incorporar dos vacunas experimentales a los ensayos clínicos que ya se realizan en el país africano, donde el brote provocó más de 5300 muertes y superó los 10.400 casos confirmados.

La decisión representa un paso importante porque los nuevos desarrollos apuntan a una variante para la que aún no existe una vacuna aprobada. Hasta ahora, los ensayos en marcha utilizaban Ervebo, una vacuna autorizada contra la cepa Zaire del virus del ébola, considerada la más frecuente. Sin embargo, el brote actual está dominado por otra variante: Bundibugyo.

“Hoy, los grupos de expertos de la OMS recomiendan agregar dos candidatos a vacuna” a los estudios en curso, anunció el director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante una conferencia de prensa.

La epidemia fue declarada a mediados de mayo del año pasado y continúa generando preocupación por su expansión regional. Aunque la gran mayoría de los casos se concentra en la República Democrática del Congo, las autoridades sanitarias detectaron también un caso en Nigeria y nueve en Kenia durante octubre, incluidos dos fallecimientos.

Uganda registró 20 casos, con una muerte asociada, aunque la OMS declaró recientemente al país libre de ébola.

Una carrera contra el virus

Los dos candidatos a vacuna que se incorporarán a los ensayos emplean tecnologías distintas.

Uno de ellos está basado en un vector adenoviral denominado ChAdOx1, desarrollado por la Universidad de Oxford junto con el Serum Institute of India. La plataforma es conocida por haber sido utilizada también en vacunas contra otras enfermedades infecciosas.

El segundo fue desarrollado por la compañía estadounidense Moderna y utiliza tecnología de ARN mensajero, el mismo enfoque que cobró notoriedad global durante la pandemia de Covid-19.

La apuesta de los investigadores es que estas nuevas herramientas permitan mejorar la respuesta frente a una cepa que hasta ahora cuenta con menos opciones terapéuticas y preventivas.

La incorporación de ambos candidatos se produce apenas semanas después del inicio de los ensayos con Ervebo, que comenzaron a finales de octubre. Aunque esta vacuna demostró eficacia frente a la cepa Zaire, los expertos consideran necesario evaluar alternativas específicas para Bundibugyo, la variante predominante en el actual brote congoleño.

El virus del ébola no es una única entidad biológica. Existen distintas especies y variantes que pueden comportarse de manera diferente y presentar desafíos particulares para el desarrollo de vacunas.

La cepa Zaire es la más estudiada debido a que estuvo detrás de varios de los brotes más mortales registrados en África. Precisamente por eso fue el objetivo prioritario de los programas de investigación que llevaron al desarrollo de Ervebo.

La situación actual es diferente. La variante Bundibugyo se convirtió en la principal responsable de los contagios en el este de la República Democrática del Congo, lo que obligó a acelerar la investigación de vacunas específicas.

Los expertos consideran que disponer de herramientas preventivas para distintas cepas puede resultar clave para responder con rapidez a futuros brotes y limitar la transmisión del virus.

Una enfermedad con alta mortalidad

El ébola es una enfermedad viral grave que puede provocar fiebre alta, debilidad intensa, dolores musculares y hemorragias internas y externas. Se transmite a través del contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas o con materiales contaminados.

Desde que fue identificado por primera vez en 1976 cerca del río Ébola, en la actual República Democrática del Congo, generó múltiples brotes en África, algunos de ellos con tasas de mortalidad superiores al 50%.

La posibilidad de contar con vacunas eficaces modificó de manera significativa la estrategia internacional de respuesta. En lugar de limitarse al aislamiento de pacientes y al rastreo de contactos, los equipos sanitarios también pueden desplegar campañas de inmunización focalizadas alrededor de los casos detectados.

Sin embargo, las autoridades sanitarias insisten en que las vacunas no resuelven por sí solas una epidemia.

“Las vacunas son herramientas poderosas, pero no son sustitutos de las medidas probadas que pueden salvar vidas ahora: atención temprana, rastreo de contactos, aislamiento, entierros seguros y dignos y trabajo de confianza con las comunidades”, recordó Tedros.

La OMS considera que la incorporación de nuevos candidatos vacunales puede fortalecer la respuesta sanitaria, pero los especialistas advierten que el control de la epidemia seguirá dependiendo en gran medida de la detección rápida de los casos y de la capacidad de los sistemas de salud para interrumpir las cadenas de transmisión.

La experiencia acumulada durante los brotes anteriores mostró que la combinación de vigilancia epidemiológica, aislamiento oportuno, seguimiento de contactos y vacunación constituye la estrategia más efectiva para reducir la expansión del virus.

Por ahora, los equipos científicos buscan determinar si las nuevas vacunas ofrecen una protección eficaz contra Bundibugyo. Los resultados de los ensayos serán seguidos de cerca por las autoridades sanitarias internacionales, que ven en estas investigaciones una de las principales apuestas para contener una epidemia que ya dejó miles de víctimas y continúa activa en África central.

Con información de AFP y ANSA.