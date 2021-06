Vacunas. Matías Almeyda: “Uno de los conocidos que me contactó conseguía 10 millones de dosis”

Matías Almeyda volvió a hablar de su trunco intento de compra de vacunas para todas las personas de su pueblo natal, Azul. “Uno de los conocidos que me contactó conseguía 10 millones de vacunas”, dijo, y aclaró que luego se contactó con políticos “para pasarles el número de esa persona, para tener una solución”.

Almeyda, que es DT de San Jose Earthquakes, de EE.UU., explicó en el ciclo de A24 conducido por Viviana Canosa: “A través de un amigo llamamos a laboratorios donde nos explicaron que solamente se podía comprar entre los gobiernos. Entonces no avancé más. Sí lo que hice fue llamar a diferentes políticos para darles este contacto que tenía”.

Dijo que había hablado con Patricia Bullrich, la ministra de Salud Carla Vizzotti, Sergio Massa y Diego Santilli, además del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Luego admitió: “No me quise meter más porque no dejo de estar dolido por cómo murió mi padre”. Al respecto, Almeyda recordó: “Mi papá estaba en una lista para ser vacunado y después de los dos meses que falleció nos llamaron para vacunarlo”.

Almeyda habló de su intento de comprar vacunas - Fuente: A24

Por otra parte, dijo sobre su llamado con Kicillof: “Me explicó que un privado no las puede comprar [las vacunas]. Lo entiendo sin leer la Constitución [en referencia a una chicana del gobernador, que lo mandó a leer la Constitución]. La leí cuando iba al colegio y me hacían leerla, me acuerdo muy pocos puntos, porque decidí llevar la vida por otro lado”.

LA NACION