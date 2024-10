La decisión que finalmente tomó el Ministerio de Salud sobre el pago de un bono de $500.000 en el Hospital Garrahan

Escuchar

En una de sus primeras medidas, el nuevo ministro de Salud, Mario Lugones, desplazó hoy de sus cargos a todos los integrantes del Consejo de Administración del Hospital Garrahan. Fue luego de que emitieran una resolución para que todo el personal cobrara un bono excepcional de $500.000 para paliar transitoriamente la falta de una mejora salarial por paritarias que mantiene los salarios retrasados con respecto de la inflación.

La decisión de echar a los cinco miembros del órgano responsable de administrar el hospital pediátrico nacional se la comunicó el propio ministro Mario Lugones al presidente del consejo, Oscar Imventarza. Fue esta mañana, durante una reunión en el Ministerio de Salud de la Nación a la que fue citado, temprano, el consejero. El médico continuará al frente del Servicio de Trasplante Hepático del hospital, según se indicó ante la consulta.

Con Imventarza, integraban el órgano responsable de administrar el hospital Patricia Elmeaudy, Oscar Pérez, Andrés Scarsi y Silvia Prieri. Mientras que Elmeaudy y Pérez continuaron como consejeros tras el cambio de Gobierno en diciembre pasado, Scarsi y Prieri llegaron luego de un recambio de funcionarios en el ministerio que dirigía Mario Russo, como dio cuenta LA NACIÓN. Los cinco quedaron fuera hoy del Consejo de Administración.

En tanto, en los distintos sectores del Garrahan, transcurría una nueva jornada de paro desde las 7, con atención de la guardia, las urgencias y las áreas de internación. Es la séptima semana con medidas de protesta, a las que en los últimos días se sumaron los médicos residentes y, para el martes de la próxima semana, está previsto que personal del hospital proteste frente al Ministerio de Economía.

Hasta este mediodía, la noticia sobre la decisión ministerial corría por WhatsApp. No había, aún, una comunicación oficial y crecía la incertidumbre sobre qué pasará con el pago del bono no remunerativo y excepcional que estaba previsto efectivizarse entre hoy y mañana. Ante la consulta, en el Ministerio de Salud todavía no había definición al respecto. Desde la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT) anticiparon hace instantes que, de definir el Gobierno que no se pague el bono, “van a desatar un tsunami de indignación”.

Según confirmó a este medio hace instantes el Ministerio de Salud, finalmente se pagará. “El bono para todo el personal se mantiene. Se deposita esta tarde”, dijeron a LA NACION.

Fondos para el pago

Los fondos para efectivizar el pago, según pudo conocer LA NACIÓN, se iban a afrontar con “recursos genuinos” del mismo hospital que surgen del financiamiento anual más la recaudación propia que administra el centro pediátrico nacional para la adquisición de equipamiento, obras o bonificaciones al personal, como fue en este caso. Esas fuentes por fuera del 80% del presupuesto que le aporta la Nación y el 20% que completa la Ciudad, incluyen el recupero de prestaciones a obras sociales y prepagas, donaciones (directa o a través de la Fundación Garrahan) e incautaciones judiciales.

Sin embargo, desde el ministerio que dirige Lugones asociaron de manera confusa la decisión del Consejo de Administración de otorgar el bono a horas de una nueva movilización universitaria a la que se sumarán sectores de la salud. Pasadas las 13, había comenzado una asamblea del personal y una columna de la APyT con otros gremios se preparaba para salir desde la entrada por Combate de los Pozos hacia el Congreso.

“En el día de ayer, el consejo había dispuesto otorgar un bono de $500.000 que no se corresponde con la pauta salarial que marcó el Estado Nacional. El consejo definió esta medida sin consultar y sin evaluación previa”, indicó la cartera sanitaria por escrito al anunciar que el ministro había echado a los consejeros. “Había malestar en el hospital –continuaron– porque cada integrante del consejo gana $5,5 millones y por eso apuraron la medida y sacaron una comunicación interna ayer.”

Profesionales del hospital coincidieron en diálogo con este medio a partir de la difusión de esa versión oficial al referir que las medidas de fuerza son “por el sueldo” del personal, más allá de las funciones, y por la fuga de especialistas. “El sueldo de los integrantes del Consejo de Administración históricamente fue superior. El malestar no es por eso, sino por los bajos salarios de todo el personal”, amplió Norma Lezana, secretaria general de APyT, a LA NACIÓN.

Mencionó que, también, “volvió a foja cero” el acuerdo de un 35% para equiparar los ingresos de los residentes de la Nación con los de la Ciudad. “Es poco serio decir que el malestar dentro del hospital es por el sueldo de los consejeros”, agregó la representante gremial.

“Mantenemos firme el reclamo de que el bono se cobre y que, desde el mes que viene, se incorpore al salario. Si no, no se van a sostener los equipos de salud altamente especializados del Garrahan”, había dicho Lezana.