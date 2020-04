Mauricio Rodríguez es oriundo de Mendoza y está varado en Los Ángeles. Llegó el 6 de marzo con el objetivo de perfeccionar el inglés

Como si fuera un indigente, un joven argentino comenzó a vivir debajo de un puente en San Francisco. Una madre, que está sola, tiene dificultades para conseguir los medicamentos que necesita su bebé alérgico. Una mujer con riesgo cardíaco anhela su vuelta para poder sentirse a salvo. Otros caerán en la ilegalidad cuando sus visas expiren dentro de pocos días.

Asfixiados por los gastos en dólares para sostenerse económicamente por tiempo indeterminado y angustiados por la incertidumbre de no saber cuándo volverán a casa, son aproximadamente 600 los argentinos varados en la costa oeste estadounidense durante la pandemia de coronavirus . Organizados en grupos de WhatsApp, exigen soluciones concretas al Gobierno argentino, como el establecimiento de un cronograma de vuelos de regreso . La ayuda económica y la exención del impuesto País, que agrega un 30% a los gastos en moneda extranjera, también figuran dentro de los reclamos.

Delfina Marsetti es una de las argentinas varadas. Tiene 29 años, trabaja en una empresa multinacional y espera su retorno al país desde Los Ángeles. Viajó a fines de febrero a la costa oeste junto a su esposo, dedicado a la agronomía, para celebrar su luna de miel. En ese entonces, había muy pocos casos de coronavirus en suelo estadounidense. Y en la Argentina, al igual que en la región, no había ninguno.

"No poder volver a mi país siendo argentina significa un dolor enorme. Estuve hablando con Rubén Caro, cónsul argentino en Los Ángeles, y no tiene información. Hay buenas intenciones, pero falta información concreta. Necesitamos que nos den un cronograma de vuelos para devolvernos a nuestro país, que sea certero y real. Que no sea ficticio. Aunque tenga un cupo limitado y puedan volver sólo 400 personas por semana", dijo.

En muchos casos, la situación es dramática. La mayoría de los argentinos ahorraron durante meses o incluso años para poder viajar y llevaron solo el dinero necesario para subsistir mientras estuvieran de viaje. "La mayoría fue con la plata justa. Una persona llamó al cónsul diciendo que no tenía dónde dormir ni dónde comer. El otro día, el cónsul repartió comida. Hay gente que la está pasando muy mal. Tengo la fortuna de poder bancarme, aunque ya se me están agotando los recursos. Apenas me alcanza para comprarme un paquete de fideos y para alquilar una habitación básica", explicó Marsetti.

Delfina Marsetti, una joven argentina de 29 años, está varada hace un mes en Los Ángeles, destino al que viajó por su luna de miel

Por eso, los argentinos varados piden que además del cronograma de vuelos, se les otorgue algún tipo de asistencia económica. "El Gobierno de nuestro propio país nos está dando la espalda. Cuando digo que necesitamos ayuda, también me refiero a ayuda económica, garantizar un techo y la exención del impuesto País. Es complicado mantenerse acá con el 30%. No hay nada de asistencia. Las donaciones que se hacen son todas de gente que está viviendo acá. Nos tienen realmente olvidados", agregó Marsetti.

Su fecha de regreso estaba prevista para el 20 de marzo, primer día del aislamiento obligatorio en la Argentina. Intentó, sin éxito, adelantar su vuelo de vuelta al 15 de marzo, cuando los casos de coronavirus comenzaban a multiplicarse en ambas latitudes. Está varada desde hace un mes. Su eventual regreso está previsto para el 6 de mayo, en un vuelo de American Airlines vía Miami. Aunque no sabe si efectivamente se concretará. "Unos días antes las aerolíneas siempre te cancelan el vuelo, porque no está habilitado por la ANAC. El gobierno privilegia solamente a Aerolíneas Argentinas. Hay vuelos charter que salen para repatriar a estadounidenses y van vacíos", sostuvo.

Irene Tello tiene 56 años, es paciente con rieso cardíaco y salió de la Argentina el 27 de febrero

El visado es otra cuestión que preocupa a los argentinos varados. Muchos de ellos denuncian que si bien hay un programa para poder extender la visa, están teniendo problemas para concretar el trámite. Y para otros, se agrega el peso del desempleo por culpa de la ausencia prolongada. "Yo y mi esposo estamos trabajando a distancia como podemos. Estamos muy agradecidos de tener un sueldo a fin de mes. Pero muchos perdieron el trabajo", afirmó.

"Estoy muy enojada y angustiada. Entendemos las buenas intenciones, pero queremos soluciones. Lo que necesitamos es volver. Los chilenos, los uruguayos y los peruanos pudieron volver a su país. Es ilícito lo que está haciendo el gobierno argentino", concluyó Marsetti.