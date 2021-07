Variante delta: qué debería cambiar en la estrategia sanitaria según los expertos

La lucha contrarreloj para evitar que haya circulación comunitaria de la variante delta del coronavirus Covid-19 en el país está en su punto más álgido en los últimos días, a raíz de lo sucedido en Córdoba, Salta y la ciudad de Buenos Aires.

Este panorama es seguido de cerca por expertos en epidemiología e infectología que, en base a lo que ocurre en otras partes del mundo con la variante detectada en octubre del año pasado en India, sugieren cuáles deberían ser los próximos pasos a seguir en la Argentina.

Consultados por LA NACION, Pedro Cahn, infectólogo que integra el grupo de asesores médicos del Gobierno y titular de la Fundación Huésped y Hugo Pizzi, infectólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, trazaron un panorama de cómo se debería actuar ante la variante delta.

“Lo que vemos en el resto del mundo con esta variante es que cuando se instala y comienza a circular en forma comunitaria, crece muy rápidamente y se adueña del campo en tres o cuatro semanas. Se vuelve la variante predominante y, en algunos países, representa más del 90 por ciento de los contagios”, dijo Cahn y agregó: “Es una variante que, cuando infecta, genera una carga viral mil veces mayor a la variante original. Es mucho más contagiosa. Por ahora, la buena noticia es que las personas vacunadas tienen una altísima protección frente a formas graves de la enfermedad”.

Por su parte, Pizzi se mostró consternado por lo sucedido en Córdoba y contó: “Recién venimos de hacer el recorrido. 816 personas tenemos aisladas en este momento por culpa de cinco personas que no cumplieron. Creo que lo que tiene que suceder, de ahora en adelante, es controles mucho más estrictos para los que regresan y el aislamiento en los hoteles durante siete días”.

Según el titular de la Fundación Huésped: “Lo que podríamos esperar si hay circulación comunitaria es que se incremente mucho el número de casos, como ha pasado en Estados Unidos, en Inglaterra e incluso Israel, pero no acompañó esa curva el número de personas internadas en terapia intensiva, ni de fallecidos. Eso es algo bueno, cuando vemos que el plan de vacunación avanza en la Argentina”.

Pizzi completó el concepto al explicar: “El nivel de transmisibilidad es grandísimo. El virus se aloja en la nariz y garganta. Ya no hace falta estar en contacto 15 minutos en un lugar cerrado. Con un minuto es suficiente”.

Sobre las estrategias sanitarias, Cahn dijo: “Creo que lo fundamental es que las jurisdicciones controlen a las personas que regresan del exterior. Mientras no tengamos instalada la circulación comunitaria en el país, Ezeiza sigue siendo la puerta de acceso. Si no se controla pasa lo de Córdoba, que es algo muy sintomático. Por cinco personas que no cumplieron hay en este momento más de 800 personas aisladas”.

“A veces se plantea que es una restricción a la libertad individual que una persona sea obligada a permanecer en un hotel siete días. Sin embargo, ahora tenemos 800 personas en Córdoba que tienen restringida su libertad individual, colegios o burbujas escolares que no pueden funcionar. Es decir, no se puede pretender tener escolaridad plena, gastronomía abierta, funcionamiento de los espectáculos, actividad turísticas, que son muy importantes y hay que tratar que se mantengan y, al mismo tiempo, que haya libre albedrío en relación a cumplir, o no, las normas sanitarias”, comparó Cahn y agregó: “Con la vacunación sola no alcanza para contener la pandemia, se deben cumplir los lineamientos que dice la autoridad sanitaria y las administraciones provinciales y municipales deben controlar. Si alguien está en Salta o Córdoba no se puede controlar desde el Ministerio de Salud de la Nación. Eso es responsabilidad de cada jurisdicción”.

Pizzi coincide y considera que en todo el país se debería instaurar el aislamiento en hoteles: “Dos o tres casos como el que tenemos ahora en Córdoba son como bombas. Tiran por la borda todo el trabajo que se hizo hasta el momento”.

Ante la consulta de si el hecho de que los síntomas en una persona vacunada sean más leves puede influir en que ese infectado no reconozca o descarte los síntomas, Cahn respondió: “En este punto, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Reducen la mortalidad, pero pueden llevar a la falsa impresión de que uno está vacunado y nada le puede pasar. Eso no es así. Por eso es importante que las personas no minimicen ningún síntoma. Cualquier sintomatología respiratoria, por más banal que parezca, merece que uno vaya y se haga un control. Hoy por hoy hay acceso a testeos gratuitos en todo el país. Esto es muy importante porque, si una persona está contagiada y no lo sabe, no se aísla. Si lo sabe, puede avisar a sus contactos estrechos para que estén atentos. Cada uno de nosotros puede decidir si va a ser un eslabón más en la transmisión o si va a ser una barrera”.

Para Pizzi esta actitud de considerar que se está inmunizado en un ciento por ciento se da más en personas con esquema completo de vacunación. “Los que tienen una sola dosis son mucho más precavidos. Incluso, gran parte de los que se vinieron a hisopar tras el caso del hombre que llegó de Perú son personas que tenían una dosis”, detalló.

“Hoy estamos lidiando con la variante delta, pero si queremos no lidiar en el futuro con otras letras del alfabeto griego, la única manera de hacerlo es reduciendo la circulación del virus. En la medida que se multiplica el virus hay más mutaciones. Entonces, en la medida que podamos reducir la circulación del virus, vamos a tener menos mutaciones. Si no lo logramos, vamos a tener que lidiar con muchas variantes más que la delta”, adelantó Cahn.

¿Sumaría o cambiaría algo en la estrategia actual?, fue la pregunta final, a la que Cahn respondió: “Con la evidencia que tenemos de que hay una pequeña minoría de personas que regresan al país y no cumplen con el aislamiento, se debería tomar medidas más enérgicas como la permanencia en un hotel por siete días. No es ningún invento local, es algo que sucede en Canadá, Australia y otros países. Tampoco es que nos caracteriza solo a los argentinos tener personas que incumplen las medidas. Esto sucede en todo el mundo”.

Quien también sumó su mirada al tema fue Eduardo López, médico infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que consideró hoy que ante los casos detectados en el país “la variante delta va a empezar a circular de forma comunitaria”, y opinó que la situación de Córdoba “es una catástrofe por la cantidad de contagios”.

“Tengo la sensación que la variante delta va a empezar a circular de forma comunitaria”, dijo en diálogo con FM La Patriada, consideró que “el derecho individual tiene un freno, que es el de la sociedad”, y sostuvo que si “el aislamiento en los domicilios fracasa, hay que tener algún otro mecanismo eficiente”, y mencionó como ejemplo a Canadá.

“Como el aislamiento en hoteles implica una logística y es muy costoso para que se haga a cargo del Estado, no es fácil; por eso, en Canadá te mandan a un hotel, pero lo tiene que pagar el viajero”, detalló.

López recordó que la variante delta tiene características “que la hacen preocupante”, ya que “tiene un 60% más de capacidad de transmisión que las otras cepas y hay trabajos que muestran que elimina mayor cantidad de partículas virales, entre 500 y 1000 veces más que el individuo vacunado por otras cepas y, en tercer lugar, requiere dos dosis de vacunas para estar protegidos, con una sola, la inmunidad es parcial”.