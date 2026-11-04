Viaje del papa León XIV a la Argentina: cuándo llega, las misas confirmadas y las últimas noticias
El Sumo Pontífice llegará el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11; su agenda incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con cambios en la circulación por los preparativos
Cómo será la llegada y qué actividades tendrá en Buenos Aires
Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, arribará a Aeroparque el domingo 8 a las 16.30, después de un breve paso por Uruguay.
Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y el encuentro con Milei. La jornada finalizará con una visita al Palacio Libertad.
16.30
Arribo al Aeroparque Jorge Newbery
17.00
Visita al Monumento al General San Martín
17.20
Ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada
17.50
Encuentro con el presidente Javier Milei
18.30
Visita al Palacio Libertad
Cuándo son los feriados por la visita del Papa y a quiénes alcanzan
El presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita oficial de León XIV y las actividades institucionales, protocolares y de organización vinculadas con su llegada. En ese marco, el decreto 1103/2026 estableció como feriado nacional el lunes 9 de noviembre, con alcance en todo el territorio argentino.
Las otras dos jornadas tendrán una aplicación acotada a los distritos vinculados con las actividades del Sumo Pontífice. El cronograma será el siguiente:
Lunes 9 de noviembre
Todo el país
Martes 10 de noviembre
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincia de Córdoba
Miércoles 11 de noviembre
Provincia de Buenos Aires
Antes de su viaje a la Argentina, el Papa recordó conceptos clave de la doctrina social de la Iglesia
ROMA.- En la última audiencia general previa a su viaje a la Argentina -con escala anterior en Uruguay y posterior en su amado Perú-, el Papa no sólo pidió oraciones para esta gira -la más larga de su pontificado y a tres semanas de su operación por cáncer de pulmón-, sino también recordó la importancia de conceptos clave de la doctrina social de la Iglesia sobre vida social, política y económica.
Al evocar la constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo contemporáneo -promulgada por Pablo VI en 1965 al final del Concilio Vaticano II-, advirtió que “son más actuales que nunca los llamamientos a comprometerse para eliminar las discriminaciones contra los grupos sociales más débiles y contra los migrantes” y recordó que uno de los conceptos fundamentales del magisterio social es “el destino universal de los bienes de la tierra”.
- 1
- 2
Conmoción: acosaba desde Buenos Aires a una chica de 12 años de Ushuaia, viajó hasta allá y quiso llevársela de la escuela
- 3
Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este miércoles 4 de noviembre: las provincias afectadas
- 4
Feriados de noviembre 2026: se viene un fin de semana extra largo con tres tipos de feriados