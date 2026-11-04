Viaje del papa León XIV a la Argentina: cuándo llega, las misas confirmadas y las últimas noticias

Robert Francis Prevost, el primer Papa nacido en Estados Unidos y también ciudadano peruano tras sus años como misionero y obispo en ese país, arribará a Aeroparque el domingo 8 a las 16.30, después de un breve paso por Uruguay.

Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín. Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde tendrá lugar la ceremonia de bienvenida y el encuentro con Milei. La jornada finalizará con una visita al Palacio Libertad.