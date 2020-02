Sheila, de 26 años, falleció el domingo a la madrugada en el Club de Campo Las Brisas, Crédito: Facebook

18 de febrero de 2020 • 17:13

"Respira profundo y mira dentro. Contienes al universo entero dentro de ti. Eres la catedral, el templo, la mezquita. Eres las profundidades del océano; la lluvia tranquila y la tormenta salvaje. Conecta con el infinito, recuerda quien eres. Experimenta tu vastedad, abraza tu creatividad. Contienes al universo entero dentro de ti". Así ilustró en su perfil de Facebook cómo entendía la vida Sheila, la joven de 26 años, que falleció el domingo pasado a la madrugada en una fiesta en el club de campo Las Brisas .

Según pudo reconstruir LA NACION, Sheila era una joven viajera, feminista, antiespicista y ecologista. En muchas de sus publicaciones en redes sociales se puede ver a la joven con una mochila sobre su espalda como un estilo de vida. "Hoy es un día triste. Me enteré que mi amiga Sheila murió ayer de un paro cardíaco. Sé que ella no va leer nada se esto pero quiero ustedes sepan lo hermosa persona que era Shei y lo afortunado que me siento de haberla conocido y de poder decir que fue mi amiga", así la describió Pablo Lenin, un amigo que se despidió de ella en una carta que publicó en Facebook.

Según la carta, ellos se habían conocido en Ilha Grande, en Brasil, en uno de los viajes que Sheila había realizado. En otras fotos se puede observar a la joven sonriente en la provincia de Córdoba. "Córdoba. Primeras lluvias de la temporada, empieza a correr agua por los arroyos. El monte verde deja atrás algunos meses de sequía y yo voy sintiendo y aprendiendo, cómo se vive con los ciclos de la naturaleza. Cómo cambia el paisaje cuando hay agua, cómo se aprecia una lluvia, un arcoiris. Cómo todo está floreciendo", escribe en otro de sus posteos con una foto de ella en una montaña con un arcoíris de fondo.

La causa de su muerte aún están siendo investigadas, según los testigos, antes del fallecimiento la joven habría ingerido una pastilla y aquello fue lo causó convulsiones que terminaron con su vida. Los investigadores judiciales detallaron que la causa del fallecimiento fue "anoxía debido a un enema pulmonar".