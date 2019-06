@GermanMonaco 02:20

El empresario porteño acusado de amenazar y golpear a su exnovia fue detenido en las últimas horas en medio de un escándalo en la entrada de su edificio.

Se trata de Esteban Mallorca Tebaldi, de 32 años, quien tras ser arrestado por la Prefectura golpeó a dos efectivos, rompió las esposas que le pusieron e intentó escapar a los gritos.

El fin de semana, la expareja de Mallorca Tebaldi publicó en su cuenta de Instagram un audio de seis minutos en el que registró las fuertes amenazas que recibió luego de una fiesta.

"Mirá, no voy a parar hasta que no te vea arrodillada suplicando que por favor no te haga más maldades. Te mato ahora, eh", le dijo.

La foto de los golpes que sufrió Camila

Camila contó en su posteo que el empresario la golpeó y la ahorcó salvajemente cuando llegaron a su casa. "Salí viva de casualidad porque él se resbaló en el baño mientras me ahorcaba y recién ahí escaparme", escribió.

El acusado junto a su expareja, que también lo denunció por violencia

Mallorca Tebaldi ahora se encuentra en libertad, pero lleva una tobillera electrónica porque la Justicia determinó esta semana que debe estar a más de 500 metros de distancia de Camila.